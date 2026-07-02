ФАС обвинила Apple в «дискриминации отечественных разработчиков» и пригрозила штрафом в 4 млрд рублей

Основанием для предупреждения стало то, что на девайсах с операционной системой iOS — iPhone и iPad — по умолчанию установлена зарубежная поисковая система, хотя по закону на технически сложных устройствах, продаваемых в России, должны быть установлены отечественные или разработанные в других странах ЕАЭС поисковики. При этом, чтобы пользоваться российскими поисковиками, юзерам приходится вручную менять настройки, отмечает ФАС. «Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей», — заключают в надзорном органе.

Кроме того, еще одной причиной жалобы ФАС стало неисполнение американской компанией закона о предустановке нацмессенджера «Макс». Устранить все нарушения Apple должна до 15 июля, в противном случае ей может грозить штраф до 4 млрд рублей, заявляют в ведомстве.

В начале июня из AppStore пропало приложение госмессенжера «Макс». Свои действия американская корпорация объяснила санкциями. А уже 25 июня AppStore удалил из своей библиотеки приложения «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music и VK Знакомства. В ответ на это в VK назвали действия Apple «неприемлемыми» и заявили, это корпорация убрала сервисы «без предупреждений в одностороннем порядке», хотя российская компания не значилась в санкционных списках.