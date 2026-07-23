Превратить «Госуслуги» в соцсеть с «ачивками» и семейными чатами хочет правительство

На «Госуслугах» планируют запустить новые функции. Среди них — семейные сервисы с доверенными чатами для близких, общим календарем событий и возможностью оформлять государственные услуги за родственников или по их поручению. Кроме того, пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, а также получать персональные рекомендации. На платформе также появится система лояльности с «ачивками» — достижениями за использование сервисов, которые можно будет обменивать на бонусы и подарки от партнеров.

В 2025 году российские законодатели создали «многофункциональный сервис по обмену информацией», который должен объединить возможности мессенджера и функции государственных услуг. Сообщалось, что сервис «позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, например, при заселении в гостиницу, при покупках, требующих подтверждение возраста, при наличии права на льготы», а с подключением к нему «Госключа» человек сможет дистанционно подписывать документы. Минцифры тогда отметило, что будет развивать нацмессенджер на базе «Макс», разработанного компанией VK.

В начале июня приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store. Удаление сервиса Apple объяснила соблюдением санкций. Позже, 25 июля, из App Store удалили другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». В середине июля «Макс» и «ВКонтакте» удалили из Google Play. Это случилось после того, как Евросоюз наложил санкции на их компанию-разработчика VK.