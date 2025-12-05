Знакомьтесь, «убийца Photoshop» — обновленная нейросеть от Google Nano Banana Pro для генерации и редактуры изображений

Что такое Nano Banana Pro?

Если коротко, Nano Banana — это ИИ-сервис для генерации изображений от Google. Он работает на базе основной гугловской Gemini (одного из основных конкурентов ChatGPT).

Оригинальную Nano Banana представили еще в августе. Уже тогда разработчики обещали «больше возможностей для создания идеального снимка, чем когда-либо». В сентябре новая модель от Google породила новый тренд в сети — с ее помощью пользователи (в основном англоязычные) генерировали гиперреалистичные 3D-фигурки себя, похожие на коллекционные игрушки.

Впрочем, на этом возможности нового ИИ-генератора изображений не ограничивались. Разработчики также обещали возможность легко «менять костюм и локацию» на фото, объединять изображения с разных снимков в одну композицию и возможность многоэтапного редактирования. К примеру, модели предлагалось «скормить» изображение пустой комнаты без отделки, после чего попросить сначала «покрасить» стены, затем добавить на изображение шкаф, диван и наконец ковер с журнальным столиком.

В концу ноября в Google оказались готовы развить успех и выпустили модель Nano Banana Pro. Здесь пользователям пообещали не только работу с изображением как таковым, но и более нюансированные настройки — такие как корректировка освещения, «контроль над каждым аспектом» работы с изображением и, возможно самое главное, работа с текстом (включая редактуру, перенос текста с объекта на объект и перевод).