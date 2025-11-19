Петербуржец Федор Сивков лазает по деревьям — и на это смотрят миллионы людей. Что? Да! И наша редакция не исключение 😃

«Всем доброе утро и… я на елке!» — так начинается самое популярное видео Федора Сивкова из Кудрово. Этой осенью он в соцсетях стал рассказывать о своем давнем увлечении — залезать на 20–30-метровые деревья. Всего за несколько недель его восхождения стали привлекать десятки и даже сотни тысяч просмотров. Счетчик самого популярного ролика уже подошел к отметке в 2 млн. Журналист Собака.ru Константин Крылов встретился с Федором в лесу под Кудрово, взял у него пару уроков. А еще узнал, зачем тот покоряет ели и сосны, что пытается этим сказать людям и как надеется изменить мир.
«Я за тебя переживаю больше, чем за себя, когда лезу на самую верхушку!» — кричит мне Федор снизу. В это время я ползу по внушительных размеров ели высотой метров в 20. Переползая с одной ветки на другую.
«Вообще елка — самое удобное дерево, — рассуждает Федор, — многие думают, что забраться на нее сложно, ведь на ней много веток и все они скошены вниз. Но так рассуждают те, кто не лазает по деревьям». И правда, обилие веток напоминает лестницу, по которой можно забраться до самого верха (не повторяйте это самостоятельно!). Если, конечно, не думать, что каждая ступенька может в любой момент подломиться, а ты сам в таком случае полетишь на землю.
Впрочем, именно об этом думать и не стоит, уверяет мой собеседник. «Там, наверху, вообще нельзя бояться, — настаивает он. — Чем сильнее ты боишься, тем меньше у тебя сил. Каждая крупинка страха — минус к силам. Если сил не останется, то ты сорвешься, а я лазаю на 20–30 метров, падать с такой высоты очень чревато последствиями». Лично я для первого раза решил остановиться метрах на трех — трех с половиной…
Сам Федор залезает на самую верхушку этой же елки за несколько минут, еще раз повторяя, что дерево, мол, несложное. Там он снимает ролик для первой в своей жизни рекламной интеграции. Ее ему заказали примерно через месяц после того, как он начал снимать свои похождения по деревьям Ленобласти (и выкладывать, к примеру в Telegram и другие соцсети).
«Жил с этим осознанием, что меня никто не понимает»
Федору Сивкову около 40, он родился в Сыктывкаре, но большую часть детства провел, по его словам, «в глухой лесной деревне», где главным летним развлечением были прогулки по тайге, сбор ягод черемухи и, собственно, лазанье по деревьям. «Я не боялся высоты никогда, — вспоминает он, — легко забирался на самые верхушки деревьев, куда все остальные боялись».
Позже семья вернулась в столицу Коми, где Федор начал учиться на экономиста в местном филиале Лесотехнической Академии. «Все, кроме меня, хотели, чтобы я получил высшее образование, — продолжает он. — Мне оно по факту не нужно было, это ничему меня не научило, кроме как грамотно списывать и избегать самой учебы». Он говорит, что из всего курса ему нравились всего два предмета: «философия и физкультура».
Собственно, это во многом описывает Федора и сейчас. В своих коротких видео он в синем худи и шапке Бэби Йоды (мерч к нашумевшему в свое время сериалу «Мандалорец») то карабкается на ели и сосны, то ныряет в ледяное озеро, то рассуждает о позитивном мышлении и силе намерения (оно, уверен Федор, творит реальность). Часто и то, и другое сразу. Свои ролики он неизменно заканчивает пожеланием «спокойствия и умиротворения». Собирают эти ролики от нескольких тысяч до миллионов просмотров.
Впрочем, еще пару месяцев назад ничего этого не было. Федор приехал в Петербург около 12 лет назад. Жил в Кудрово, перепробовал много работ. «Продавал все, что можно продавать, — рассказывает он. — Работал примерно по три месяца, потом увольнялся, либо меня увольняли, потому что видели, что это не мое». Потом он устроился инструктором в батутный парк (пригодились юношеские занятия акробатикой), а после его закрытия стал инструктором на скалодроме, где и сейчас работает.
Все это время его, как и многих, одолевала мечта покорить интернет. «Я жил долгое время с этим осознанием, что меня никто не понимает, — признается он. — И в то же время я, наверное, лет пятнадцать думал о том, чтобы стать блогером, вещать на широкую аудиторию». Опять же, как и многие, он покупал какие-то вещи для будущих съемок, даже любимая его подписчиками шапка Бэби Йоды была куплена «под контент». Однако в дело все это не шло.
«Деревья в такие минуты меня очень сильно спасали»
Все изменилось этой осенью, рассказывает Федор. Несколько лет он не приезжал на малую родину, в Коми, где до сих пор живут родители (с которыми он несколько лет мало общался из-за «разных взглядов на жизнь»). «В этом сентябре я в первый раз за шесть лет съездил в деревню, — говорит он, — насытился энергией своей родной земли».
«А за две недели нахождения в своих родных краях я настолько оздоровился, очистился, — вспоминает Федор, — что осознал, какой вред нам наносится даже не только городской едой, городским климатом, но именно его энергетикой (эзотерика — одна из любимых его тем, — прим. К.К.). На следующее утро после возвращения в Питер у меня горло заболело, насморк. Я подумал: ну все, здрасте-приехали».
Видимо, решив, что терять при таком раскладе нечего, Федор вернулся к мечте о блогерстве. Сел в машину, поехал на ближайшее озеро и кинулся в сентябрьскую воду, разумеется, не забыв включить камеру. «Я просто прыгнул своему страху на лицо прямо, — рассказывает он. — Своему главному страху — что-то начать делать». С тех пор он окунается в озеро каждый день (неизменно выкладывая контент в соцсети). Возможно, это ни к чему не привело бы, и его видео затерялись бы среди миллионов мотивирующих роликов о пользе закалки тела и духа. Но…
«Я снял уже какое-то количество видео про ныряния в воду, — продолжает он. — Думал, какой еще контент мне придумать, и первое, что пришло мне в голову — лазать на деревья. Это мое, это я люблю, для меня это легко. Когда раньше мне было грустно, я шел в Оккервильский парк, залезал на верхушки деревьев и сидел там. При этом точно знал, что когда я спущусь, у меня будет хорошее настроение и можно будет жить дальше. Деревья в такие минуты меня очень сильно спасали. Они вообще выручали меня всю мою жизнь».
Выручили они Федора снова — покорение елей, сосен, дубов стало собирать десятки и сотни тысяч просмотров. Одно видео за месяц посмотрели почти два миллиона раз. «Только с него на меня подписалось около 6000 человек», — говорит он.
Журналист Собака.ru Константин Крылов осваивает навыки лазанья по деревьям
«Самое сложное дерево, которое я пробовал, — это дуб»
«Как я выбираю дерево, на которое забраться? — повторяет мой вопрос Федор, пока мы бредем по лесу в двадцати минутах от Кудрово. — А я ли вообще его выбираю? Или это лес за меня делает выбор (фраза очень в его духе, — прим. К.К.)? Я просто чувствую. Иду себе, и мой взгляд падает на нужное дерево».
Впрочем, затем он добавляет, что все же нужное дерево находится в зависимости от того, сколько сил он сегодня готов потратить. «Если я воодушевлен, то могу выбрать дерево посложнее, если чувствую, что сил немного, то выбираю попроще, чтобы было много веток с самого низа, чтобы посередине было место, где можно отдохнуть».
Федор Сивков
«У березы, казалось бы, ветки направлены вверх, но забираться на нее куда сложнее, особенно босиком, — когда ставишь ногу на скор, очень больно. А когда лезешь в обуви, намного выше вероятность соскользнуть (впрочем, в ноябре Федор забирается на дерево в кроссовках, — прим К.К.). Но вообще самое сложное дерево, которое я пробовал, — это дуб. Очень неудобные ветки: скользкие, с мхом или очень сухие и ненадежные».
По его словам, Федор еще ни разу не оказывался в ситуации, когда реально мог сорваться с большой высоты. Не засекает он, и сколько времени занимает каждое покорение. «Понимание времени сильно меняется, когда я лезу на дерево, — говорит он, — я нахожусь в медитативном состоянии, ни о чем не думаю, кроме как о том, как сделать правильный шаг. Пока ты просто идешь по лесу, то в голове куча мыслей, а на дереве все не так. Тут ошибиться нельзя, все очень осознанно, никакие мысли в голову не лезут, ведь каждое неверное движение может оказаться последним. Хочешь спастись от навязчивых мыслей — лезь на дерево (еще раз: этому совету без соответствующей подготовки следовать категорически не стоит!)».
Сам Федор уверен, что его видео привлекают людей прежде всего «эффектом вау». «Высоко, без страховки, — объясняет он причину интереса. — В комментариях (а он до сих отвечает на каждый) постоянно спрашивают, что ты там забыл, почему туда полез? Я только потому, что себя нашел, туда и полез».
Впрочем, настаивает он, само по себе лазанье — не самое важное в его канале. Куда важнее преодоление себя. «Если кто-то увидит, как я меняю себя, возможно, он сам попытается что-то изменить в своей жизни, это увидят уже его знакомые. Так один человек может начать менять мир», — заключает он, пока мы возвращаемся в город.
