Петербуржец Федор Сивков лазает по деревьям — и на это смотрят миллионы людей. Что? Да! И наша редакция не исключение 😃

«Я за тебя переживаю больше, чем за себя, когда лезу на самую верхушку!» — кричит мне Федор снизу. В это время я ползу по внушительных размеров ели высотой метров в 20. Переползая с одной ветки на другую.

«Вообще елка — самое удобное дерево, — рассуждает Федор, — многие думают, что забраться на нее сложно, ведь на ней много веток и все они скошены вниз. Но так рассуждают те, кто не лазает по деревьям». И правда, обилие веток напоминает лестницу, по которой можно забраться до самого верха (не повторяйте это самостоятельно!). Если, конечно, не думать, что каждая ступенька может в любой момент подломиться, а ты сам в таком случае полетишь на землю.

Впрочем, именно об этом думать и не стоит, уверяет мой собеседник. «Там, наверху, вообще нельзя бояться, — настаивает он. — Чем сильнее ты боишься, тем меньше у тебя сил. Каждая крупинка страха — минус к силам. Если сил не останется, то ты сорвешься, а я лазаю на 20–30 метров, падать с такой высоты очень чревато последствиями». Лично я для первого раза решил остановиться метрах на трех — трех с половиной…

Сам Федор залезает на самую верхушку этой же елки за несколько минут, еще раз повторяя, что дерево, мол, несложное. Там он снимает ролик для первой в своей жизни рекламной интеграции. Ее ему заказали примерно через месяц после того, как он начал снимать свои похождения по деревьям Ленобласти (и выкладывать, к примеру в Telegram и другие соцсети).