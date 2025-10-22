Telegram и WhatsApp* теперь официально «частично ограничивают» в России. Это как? Рассказываем, что известно к этому часу!

Что случилось?

Начиная с понедельника, 20 октября, Telegram в России работает нестабильно, а пользователи массово сообщают о сбоях. Так, на протяжении последних двух недель количество сообщений об ошибках на сайте СБОЙ.РФ не превышало 85 за сутки. В понедельник их уже было более 1300, во вторник — более 4000.

Как сообщало РИА «Новости», большая часть жалоб поступало с юга страны — из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев.

Проблемы у мессенджеров совпали с аварией на серверах Amazon Web Services (AWS), крупнейшего в мире провайдера облачных сервисов. Однако, как писал 21 октября Forbes, ни Telegram, ни WhatsApp*, вероятно не арендуют сервера у AWS.

На этом фоне 21-го числа у некоторых пользователей вновь стала доступна функция звонков через мессенджеры, ограниченная еще в августе. Тогда же в Минцифры заявляли, что доступ к этой услуге может быть восстановлен, если владельцы сервисов выполнят требования российского законодательства.