Telegram и WhatsApp* теперь официально «частично ограничивают» в России. Это как? Рассказываем, что известно к этому часу!

В последние дни россияне массово сообщали о необычном поведении приложений Telegram и WhatsApp*. Вероятно, это связано с тем, что работу мессенджеров теперь официально ограничивают в России. Правда, настаивают власти, вмешательство в работу сервисов носит частичный характер. В среду, 22 октября, официально объявили об этом журналистам. Рассказываем, что известно к этому часу.
Что случилось?
Начиная с понедельника, 20 октября, Telegram в России работает нестабильно, а пользователи массово сообщают о сбоях. Так, на протяжении последних двух недель количество сообщений об ошибках на сайте СБОЙ.РФ не превышало 85 за сутки. В понедельник их уже было более 1300, во вторник — более 4000.
Как сообщало РИА «Новости», большая часть жалоб поступало с юга страны — из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев.
Проблемы у мессенджеров совпали с аварией на серверах Amazon Web Services (AWS), крупнейшего в мире провайдера облачных сервисов. Однако, как писал 21 октября Forbes, ни Telegram, ни WhatsApp*, вероятно не арендуют сервера у AWS.
На этом фоне 21-го числа у некоторых пользователей вновь стала доступна функция звонков через мессенджеры, ограниченная еще в августе. Тогда же в Минцифры заявляли, что доступ к этой услуге может быть восстановлен, если владельцы сервисов выполнят требования российского законодательства.
Что заявили власти?
Практически сразу эксперты стали говорить о том, что необычное поведение приложений WhatsApp* и Telegram может объясняться работой технических средств противодействия угрозам (сокращение ТСПУ). Это оборудование, которое установлено на сетях операторов мобильной связи по требованию Роскомнадзора.
«Судя по проявлениям, в частности по тому, что на юге России Telegram и WhatsApp* сбоили даже в проводных сетях, дело в ТСПУ, — говорил Forbes партнер Comnews Research Леонид Коник. — С какой целью это произошло — остается только догадываться: это может быть и осознанная попытка государства противодействовать какой-то угрозе, и тесты с той или иной целью, и что угодно еще».
Вечером 21-го числа государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщало, что решений об отмене ограничений на звонки через мессенджеры не принималось. А уже днем 22 октября все тот же ТАСС со ссылкой на представителей мобильных операторов написал, что «нестабильная работа Telegram и WhatsApp* на юге России не связана с блокировкой доступа операторами связи».
Однако уже через час, в 13.23 по московскому времени, телеграм-канал ТАСС опубликовал сообщение: «РКН частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия преступникам».
Пресс-служба Роскомнадзора
Цитата по РБК:
Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров.
Что это могут быть за ограничения?
В своих первоначальных сообщениях Роскомнадзор и цитирующие его пресс-службу СМИ не сообщали о характере новых ограничений. Идет ли речь о еще более жестком ограничении звонков или о том, что доступ к текстовым сообщениям также будет затруднен.
Как сообщил в беседе с Собака.ru Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily, для профессионалов новость о введении новых ограничений неожиданностью не стала.
При этом эксперт отметил, что ограничивать текстовые сообщения, на его взгляд, «нецелесообразно», так как, по сути, это делает «единственно возможным использование MAX». «Основное мошенничество идет через звонки, — поясняет он свою мысль, — уж точно надо понять, что когда вам пишут сообщение [в мессенджере], — это точно не прокурор, не СК, не ФСБ».
При этом полное ограничение доступа к Telegram и WhatsApp* эксперт не исключил. «Вполне вероятно, что они будут выдавлены вовне. По сути же за период запрета звонков [через мессенджеры] ничего не поменялось в лучшую сторону. Они не открыли представительства [в России]. Поэтому в принципе, наверное, такое может быть».
При этом запред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил в беседе с News.ru о том, что, по его сведениям, «не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России».
Материал дополняется...
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
