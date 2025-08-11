В России хотят заблокировать звонки через мессенджеры? Их уже ограничивают? Что происходит? Скоро ли можно будет снова набрать кого-то в Telegram?

Пользователи Telegram и WhatsApp* столкнулись с массовыми проблемами при звонках в мессенджерах — сигнал либо вообще не проходит, либо связь очень плохая и собеседника почти не слышно. СМИ пишут, что дело может быть в выборочной блокировке сервисов. Что говорят операторы? В чем причина проблем? Когда они могут закончиться? Собрали то, что известно к этому часу.
Что происходит?
Россияне массово жалуются на сбои в работе мессенджеров. Об этом утром в понедельник сообщил ряд российских СМИ. По данным сервиса Downdetector, от пользователей Telegram за 11 августа поступили тысячи сообщений об ошибках, главным образом из-за видео- и аудиозвонков.
Как убедились в редакции Собака.ru, звонки через Telegram действительно либо не проходят вовсе, либо сопровождаются сильными помехами, из-за которых голос собеседника становится почти неразличим.
В чем может быть причина?
Утром 11 августа российская журналистка и основательница проправительственного издания Daily Storm Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram, что «блокировка WhatsApp* началась. Потихоньку, но началась. Звонки через мобильный интернет на мессенджере не всегда проходят. Видимо, пока только пробуют».
Накануне Ксения Собчак сообщила, что с соответствующей инициативой выступили представители «большой четверки» российских операторов. «По информации собеседника ["Осторожно, Новости"], на совещаниях, прошедших в Минцифре в июне-июле, операторы лоббируют предложение блокировать голосовые вызовы в мессенджерах, как это сделано, например в ОАЭ».
При этом первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев в беседе с РИА «Новости» заявил, что у него нет информации о централизованной блокировке звонков через Telegram и WhatsApp*. «Сбои есть, но точечные, причины действительные не известны. Является ли это ответ на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было»? — отметил парламентарий.
При этом источник «Коммерсанта» на телеком-рынке рассказал изданию, что проблемы действительно могут быть следствием выборочных блокировок, начатых в августе.
Зачем блокировать звонки в мессенджерах?
Вопрос ограничения звонков через Telegram и WhatsApp* обсуждался еще в конце прошлого года, тогда об этом писал все тот же «КоммерсантЪ». В частности, говорилось о том, что «около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники».
Впрочем, Ксения Собчак, говоря о том, что могло якобы мотивировать операторов попросить о таком ограничении, упомянула три аспекта. По ее словам, этот шаг:
- вернет из мессенджеров трафик в обычные голосовые вызовы, что позитивно скажется на их экономике;
- позволит решить проблему кибермошенничества, так как львиная часть этих случаев происходит именно через WhatsApp* и Telegram;
- предотвратит возможную полную блокировку этих мессенджеров, потому что будут сняты основные претензии силовиков.
В этом же духе в беседе с Собака.ru высказался и Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily. «С одной стороны, это борьба с мошенниками, с другой — возможность для наших операторов заработать, — сказал эксперт. — То есть я, наверное, не стал бы называть наших операторов робинами гудами, которые только спасают россиян от мошенничества».
Что говорят сами операторы?
Как пишут Forbes и «КоммерсантЪ», операторы связи пока не комментируют ситуацию с работой мессенджеров в России. Крупный телеграм-канал «Осторожно, Новости» утверждает, что новость «стала для самих [операторов] неожиданностью». «Никто из основных игроков также не хочет "выступать пионерами" (то есть первыми комментировать ситуацию, — прим. Собака.ru) и ждет заявлений от государственных ведомств», — говорится в публикации издания.
При этом в Роскомнадзоре также сначала отказались давать комментарии на тему того, подвергается ли блокировкам возможность звонков через мессенджеры. Однако уже 13 августа там заявили, что звонки в мессенджерах будут ограничиваться.
Редакция Собака.ru направила запрос операторам «большой четверки». В МТС и Т2 к моменту публикации не ответили на вопросы редакции. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что «сеть оператора работает стабильно». «Ограничений со стороны МегаФона нет. Возможно, проблемы возникли по внешним причинам», — говорится в сообщении компании.
Аналогично прокомментировали ситуацию и представители «Билайн»: «сеть "Билайн" работает в штатном режиме, с нашей стороны ограничений нет. Возможные трудности при звонках через иностранные мессенджеры могут быть связаны с внешними не зависящими от нас причинами».
Уже 12 августа президент «Ростелекома» (владеет в частности T2) Михаил Осеевский заявил ТАСС, что ему неизвестно о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры.
Пресс-служба Роскомнадзора
Цитата по ТАСС:
Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.
А это вообще надолго?
В публикациях на тему блокировок не говорится о том, является ли эта мера (если она действительно имеет место) временной или постоянной. Однако, исходя из сообщений ресурсов Ксении Собчак, можно сделать вывод, что возможность звонить через мессенджеры может и не вернуться. Во всяком случае, иначе было бы сложно предположить, как временное ограничение способствовало бы обратному массовому переходу на телефонные вызовы.
К этому же склоняется в беседе с Собака.ru и Денис Кусков из TelecomDaily. «Мессенджеры останутся в части текстовой переписки, людям же придется переделывать свои тарифные планы, чтобы включить в них минуты [обычной мобильной связи]», — заключил он.
Уже 13 августа первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что звонки в мессенджерах могут быть разблокированы, если сервисы отроют в России свои представительства. «Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp* серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta**», — написал парламентарий.
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
Обновлено (13 августа 18:55): добавлены комментарии пресс-службы Роскомнадзора и комментарий депутата Антона Горелкина.
