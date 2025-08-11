В России хотят заблокировать звонки через мессенджеры? Их уже ограничивают? Что происходит? Скоро ли можно будет снова набрать кого-то в Telegram?

В чем может быть причина?

Утром 11 августа российская журналистка и основательница проправительственного издания Daily Storm Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram, что «блокировка WhatsApp* началась. Потихоньку, но началась. Звонки через мобильный интернет на мессенджере не всегда проходят. Видимо, пока только пробуют».

Накануне Ксения Собчак сообщила, что с соответствующей инициативой выступили представители «большой четверки» российских операторов. «По информации собеседника ["Осторожно, Новости"], на совещаниях, прошедших в Минцифре в июне-июле, операторы лоббируют предложение блокировать голосовые вызовы в мессенджерах, как это сделано, например в ОАЭ».

При этом первый зампред комитета Госдумы по информполитке Антон Ткачев в беседе с РИА «Новости» заявил, что у него нет информации о централизованной блокировке звонков через Telegram и WhatsApp*. «Сбои есть, но точечные, причины действительные не известны. Является ли это ответ на просьбу операторов "большой четверки", сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было»? — отметил парламентарий.

При этом источник «Коммерсанта» на телеком-рынке рассказал изданию, что проблемы действительно могут быть следствием выборочных блокировок, начатых в августе.