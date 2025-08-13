Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram и WhatsApp* в России

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Других ограничений, при этом, вводить не будут. Указанные мессенджеры будут продолжать функционировать. Эти ограничения голосовых звонков в иностранных мессенджерах вводят для борьбы с активностью преступников, добавляют в ведомстве.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

Ранее на этой неделе четыре крупных оператора связи (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Об этом писали российские СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

Кроме того, доступ к звонкам в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp могут восстановить. Для этого они должны выполнять требования по соблюдению законов РФ, сообщили в Минцифры для РИА Новости. В министерстве уверены, что ограничения поможет снизить число звонков мошенников.

«Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются. Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства. Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищённой инфраструктурой.», — сообщили в министерстве.

* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

