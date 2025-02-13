Личный опыт: как я скачал на обычный MacBook DeepSeek (не приложение, а всю нейросеть!) и зачем это простым пользователям

Зачем я скачал DeepSeek

Эдгар Сипки: По работе я довольно активно использую большие языковые модели (LLM) вроде ChatGPT, Lama* и так далее. Однако формально их разработчики закрыли к ним доступ пользователям из России. Чтобы ими пользоваться, приходится прибегать ко всяким ухищрениям. Устав от этого, я начал где-то с лета скачивать отдельные модели и запускать локально, чтобы посмотреть, как они будут работать.

DeepSeek не имеет таких правил, но из-за большого наплыва пользователей она часто недоступна. Плюс меня заинтересовала эта модель вскоре после выхода — еще до хайпа, который развернулся в конце января.

Вторая причина — некоторые работы требуют конфиденциальности. К примеру, к тебе приходит компания и просит написать для них какую-то программу. Для ускорения процесса ты хочешь задействовать ИИ, но не можешь. Почему? К примеру, потому что заказчик — медицинский центр, передавший тебе данные, которыми нельзя делиться с внешней компанией вроде OpenAI или DeepSeek.