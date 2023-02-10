Microsoft и Google начали войну нейросетей — а мы и не заметили! Андрей Себрант — о том, как эта гонка изменит нашу жизнь

Компания Microsoft вызвала фурор внезапной презентацией обновленного поисковика Bing на основе технологий чат-бота ChatGPT, который уже получил прозвище «убийца гугла». Это знаменательное событие произошло на день раньше конференции самого Google, который представил свой «умный» чат-бот Bard, который, впрочем, пока не стал сенсацией. Более того из-за ошибки, которую заметили в презентационном ролике нового продукта, акции корпорации резко рухнули на бирже. Но, несмотря на этот курьез очевидно, два цифровых гиганта начали гонку за то, кто первым произведет революцию в интернет-поиске. Кто победит в этом соревновании? Как оно изменит наши жизнь? И смогут ли российские IT-гиганты представить свои интеллектуальные чат-боты? Обо всем этом «Собака.ru» поговорила с директором по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андреем Себрантом.
Вот уже вторые сутки мировые издания пестрят заголовками: «Microsoft представил новый поисковик со встроенным ChatGPT» или «Новый Bing с ChatGPT внутри снова сделал поиск интересным». В этих статьях говорится, что новинка произведет революцию в поиске, насколько оправданы эти прогнозы?
Для начала говорить о том, что Microsoft внедряет ChatGPT, технически не совсем корректно. На своей презентации компания четко говорила, что в новом Bing будет использоваться отдельная модель под названием Prometheus. Да, она разработана все той же Open AI, которая создала и GPT, но это другой алгоритм.
Почему это важно? Мы много слышали о всевозможных ошибках ChatGPT. Они во многом связаны с тем, что эта модель очень долго и дорого тренируется. Поэтому ее обучение проводится сравнительно редко. То, что нам сейчас доступно на сайте Open AI, во многом обучено на том, что можно было найти в интернете в 2021 году. Именно поэтому, когда ChatGPT начинают спрашивать о чем-то, относящемся к явно более позднему времени, модель начинает галлюцинировать.
Естественно, для работы с обычным поиском это не подходит — необходимы гораздо более сложные и комплексные решения, которые, с одной стороны, позволяют не переучивать огромную дорогую модель ежедневно, а с другой — сохраняют свежесть выдачи, ведь пользователи спрашивают про актуальные события. Именно поэтому, когда люди, которые следили за ChatGPT и помнят его крутые ляпы, слышат, что это заменит поиск, им становится не по себе. Но нет, в поиск будет внедряться не сам GPT.
Но эта новая модель, которая интегрирует в поиск искусственный интеллект, способна на те самые грандиозные изменения?
На самом деле поиск на основе искусственного интеллекта работает давным-давно. Гендиректор Google Пичаи говорил об этом с 2016 года! В 2017 году был публичный большой запуск алгоритма «Королев» в «Яндексе». Там мы тоже рассказывали журналистам, что такое нейросеть, и объясняли им, что большая часть ответов выдается пользователям с ее помощью.
Поэтому сам по себе факт использования машинного обучения, и в частности нейросети, не новость.
В чем же тогда революция, которую нам обещают и Microsoft, и вслед за ними Google?
В формате поиска, который станет гораздо более удобен. На самом деле, как и любая революция, эти изменения при более внимательном взгляде скорее напоминают эволюцию уже привычных вещей. Так, в современном поиске есть то, что называется объектный ответ. Например, если вы спрашиваете, какова высота Останкинской телебашни, то поисковик помимо ссылок на сайты, где содержится эта информация, позволит себе предоставить вам свое собственное мнение. В самом верху будет написано «540 метров».
Это происходит потому, что данный факт десятки раз перепроверен и содержится в огромном количестве надежных источников. Сейчас такой объектный ответ возможен только на очень простые вопросы, например, «Какой город является столицей России?». Однако есть миллионы случаев, когда пользователям нужен полученный таким же образом ответ, но более развернутый.
Вот на презентации Microsoft приводился очень хороший пример. Недавно прошла премия Grammy, и понятно, что в интернете есть масса подробных и длинных отчетов со всеми эмоциями, оценками музыкальных критиков и мнениями специалистов по костюмам знаменитостей. Но пользователь может хотеть, чтобы ему просто в трех абзацах пересказали, что же было на церемонии. Такого текста ему пока ни один поисковик дать не может — человек получит лишь ссылки на огромное количество статей и репортажей, из которых он сам при желании может сделать выжимку. А вот нейросетевые алгоритмы, которые сейчас нам демонстрируют, уже способны сделать для него такой, если угодно, реферат.
Но это только первая история, есть еще вторая. Она связана с очень раздражающей пользователей вещью — длинным и структурированным поиском на смежные темы. К примеру, вы летите в отпуск и хотите разобраться с билетами, гостиницами, арендой машины и так далее. Каждый, кто самостоятельно составлял себе план сложного путешествия, знает, какая это морока. И вот новые чат-боты уже могут решать задачу, поставленную в форме «Собери, пожалуйста, информацию обо всех квартирах в таком-то городе, в таком-то ценовом диапазоне, так, чтобы от них было не больше 200 метров до моря, а район был бы тихим». Возможность внедрения такого поиска в нашу повседневную жизнь — это революционная вещь.
А те вещи, которые заставили говорить о ChatGPT, когда люди успешно просили алгоритм написать им эссе на 1000 слов по сопромату или код для создания калькулятора на языке Python, они будут внедрены в промышленных версиях?
Я думаю, что да, но, скорее всего, не в поиске. Microsoft довольно явно дал понять, что не стоит забывать о других их продуктах — офисных приложениях. Так, то, что вы описываете, гораздо более осмысленно иметь в Word, а не в браузере. Ведь человек не пишет реферат в поисковике, он работает над ним в текстовом редакторе. Ну так, может быть, вместо того, чтобы писать этот реферат самому, логичнее было бы просто ввести в Word тему и дальше программа сама напишет текст?
Свою презентацию провела не только Microsoft, но и Google, хотя и куда менее удачно. Кажется, что мы видим начало настоящего соревнования, за которым будут следить даже те, кто не очень интересуются технологиями. Что-то наподобие конкуренции Boeing и Airbus, Месси и Криштиану Роналду. Как вы думаете, на чьей стороне в этой технологической гонке может быть перевес?
Очень трудно гадать. На первых метрах дистанции перевес у Microsoft. Это видно по куче разных показаний, начиная с формального — презентация Google была ну очень слабой.
Мое личное мнение, такой старт Google связан с тем, что они долго всерьез не задумывались о внедрении своей модели LaMDA после того, как обожглись с ней в прошлом году. Если помните, это была довольно большая история, когда программист заявил, что языковая модель на самом деле обрела сознание, и его в итоге выгнали. В результате модель, которая делает ну очень похожие на GPT вещи, не пошла в открытое тестирование. Да и вообще компания с ней как-то не торопилась.
И тут у Microsoft проходит очень сильная, подготовленная и красивая презентация. На ней журналистам дают попробовать прототип, что означает, что серьезная работа над этим продуктом ведется как минимум несколько месяцев. В результате ребята в Google явно, простите тут говорю как человек, который много лет занимается маркетингом, в авральном порядке попытались что-то собрать.
Поэтому на скорую руку создается презентация с роликом, в котором демонстрируется три с половиной факта, один из которых является ошибочным, и это собственный же поиск Google показывает мгновенно. Все это дало Google провал на бирже, а Microsoft позицию лидера. Но надо понимать, что это очень стайерская дистанция.
То есть, как говорят спортивные комментаторы, которые работают на разнообразных гонках, кубок не выигрывается в первом повороте?
Именно. Тем более, здесь даже до поворота не дошло. Ну да, на первых метрах бегун по имени Google споткнулся и упал, ну ничего, встал, отряхнулся и побежал. Кто прибежит быстрее к финишу, кто будет первым даже после первого круга... нереально угадать.
К примеру, вспоминаются «войны браузеров», когда каждый раз казалось, что лидерство очередного продукта абсолютно очевидно, а потом... ан-нет приходил какой-нибудь Google Chrome и менял игру.
Что от этой гонки получат простые пользователи?
То же самое, что от любой технологической гонки — больше выбора, больше комфорта и скорости в решении своих повседневных задач. Ведь сейчас идет соревнование за лучшее решение именно массовых повседневных задач.
Причем изменения будут быстрыми, ведь речь идет не о каком-то новом продукте, который нужно долго обкатывать, а о новых возможностях привычного инструментария, которым все пользуются.
Поэтому привычные вещи, у которых есть многомиллионные пользовательские аудитории, гораздо активнее будут обретать новые возможности, нежели до этого. Ведь, честно говоря, давно не видели принципиальных обновлений интернет-поиска. Каждый год были декоративные (во всяком случае, для пользователя) улучшения: объектный ответ, возможность загрузить в поиск не слово, а изображение. Все это крутые фишки, но не то чтобы очень большое расширение пользовательских сценариев. Сейчас все будет иначе, так что людям жить станет круче.
Может ли это привести к тому, что мы в обозримой перспективе окажемся в будущем из научно-фантастических фильмов? Когда человек может с утра встать, попросить персонального помощника найти ему, не знаю, в Tinder подходящего партнера для вечернего свидания, попросить сразу забронировать удобный вам обоим ресторан и так далее?
Ну вот я не уверен насчет именно такого применения. Я думаю, быстро выяснится, что где-то у этой технологии (как и у любой другой) есть жесткие ограничения. Tinder как раз такой хороший пример.
Удастся ли решить конкретно эту задачу, чтобы действительно в этом случае давать однозначный ответ или все равно людям таки придется не просто свайпать, а реально ходить, встречаться, обнюхивать друг друга и так далее? Черт его знает. Вполне возможно, что эту задачу делегировать помощнику не получится.
Ведь все, что мы сейчас обсуждаем, это именно про делегирование. Как в бизнесе — у вас есть команда и вы делегируете одну задачу программистам, другую — дизайнерам, третью — маркетологам. Но опыт показывает, что делегировать все на свете не получается.
Пример проще, о котором вы сами говорили, — человек планирует отпуск и поиск не просто выдает ему удобные варианты перелета и размещения, но и сразу бронирует ему билеты, подходящий дом?
Во-многом, наверное, да. Такое будет возможно. Я бы сказал, то, что уже сейчас делают цифровые технологии, во многом напоминает то, о чем писали наши отцы-научные-фантасты. Простите, если вы вспомните «Понедельник начинается в субботу» от Братьев Стругацких, там была такая концепция дублей, которые могли вести машину, рассказывать анекдоты и петь хором...
Так вот, мы же и работаем в этом направлении: и беспилотный транспорт разрабатываем, и анекдот вам «Алиса» расскажет. Хором, правда, пока петь не умеет, но это вопрос техники.
В завершение хотелось бы спросить как раз... Мы видим гонку Google и Microsoft, сможем ли мы обнаружить на этой же «трассе» кого-то из наших игроков: «Яндекс», VK Group, может быть, Rambler? Или мы все же пока немного в другой лиге?
Почему? По каким критериям ни сравнивай, по качеству поиска мы вполне себе в этой гонке. Если вы спрашиваете, а где же наш старт? Почему мы еще не провели свою пресс-конференцию наподобие Microsoft? Ну, проведем чуть позже. Эта гонка слишком долгая, и в ней можно чуть притормозить, чтобы поучиться на том, как другие на старте чуть-чуть спотыкаются.
Если помните, мы тоже проводили демонстрации языковых моделей, к примеру, у нас был «Зелибоба», с помощью которого можно было развлекаться и писать короткие скетчи или открыточки. Поэтому сами по себе модели у нас тоже существуют и, подозреваю, что по крайней мере с русским языком они могут работать как минимум не хуже моделей больших и глобальных ребят.
Так что да, будет и участие «Яндекса». А если говорить про ассистирующие функции, то понятно, что «Алиса» внутри России гораздо больше умеет делать и чаще используется, чем зарубежные аналоги. А в будущем можно будет с утра проснуться и дать существенно более сложное задание «Алисе», нежели просто «Включи мою любимую музыку во время завтрака».
И это будет прямо аналогичный продукт того же уровня?
Конечно, мы не знаем, куда это все придет, потому что сейчас кардинально меняется поиск. Если вспомнить просто унылые синие ссылки, с которых начинался поиск что у нас, что у Google, и сравнить с ответами на те же вопросы, которые мы имеем сегодня, ну, простите, это два разных мира. Поэтому то, куда это придет, будет очень сильно отличаться от наших сегодняшних фантазий и наблюдаемой реальности. И да, российские продукты будут вполне на уровне.
Комментарии (0)