Microsoft и Google начали войну нейросетей — а мы и не заметили! Андрей Себрант — о том, как эта гонка изменит нашу жизнь

Вот уже вторые сутки мировые издания пестрят заголовками: «Microsoft представил новый поисковик со встроенным ChatGPT» или «Новый Bing с ChatGPT внутри снова сделал поиск интересным». В этих статьях говорится, что новинка произведет революцию в поиске, насколько оправданы эти прогнозы?

Для начала говорить о том, что Microsoft внедряет ChatGPT, технически не совсем корректно. На своей презентации компания четко говорила, что в новом Bing будет использоваться отдельная модель под названием Prometheus. Да, она разработана все той же Open AI, которая создала и GPT, но это другой алгоритм.

Почему это важно? Мы много слышали о всевозможных ошибках ChatGPT. Они во многом связаны с тем, что эта модель очень долго и дорого тренируется. Поэтому ее обучение проводится сравнительно редко. То, что нам сейчас доступно на сайте Open AI, во многом обучено на том, что можно было найти в интернете в 2021 году. Именно поэтому, когда ChatGPT начинают спрашивать о чем-то, относящемся к явно более позднему времени, модель начинает галлюцинировать.

Естественно, для работы с обычным поиском это не подходит — необходимы гораздо более сложные и комплексные решения, которые, с одной стороны, позволяют не переучивать огромную дорогую модель ежедневно, а с другой — сохраняют свежесть выдачи, ведь пользователи спрашивают про актуальные события. Именно поэтому, когда люди, которые следили за ChatGPT и помнят его крутые ляпы, слышат, что это заменит поиск, им становится не по себе. Но нет, в поиск будет внедряться не сам GPT.