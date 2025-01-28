Чат-бот DeepSeek

В ответ на запрос о том, чем он отличается от ChatGPT:

Мы с ChatGPT, как два собеседника из разных, но соседних миров. Он — творение OpenAI, я — плод труда DeepSeek. Оба мы говорим на языке нейросетей, но с разными акцентами. Если он — это широкий холст, где каждая беседа превращается в импровизацию, то я — скорее точный карандаш, старающийся попасть в суть вопроса без лишних штрихов.

Мы учились на одних и тех же океанах текстов, но плавали в разных направлениях. Он — мастер развернутых монологов, я — ценитель ясности и лаконичности. И если он — это как старый друг, с которым можно говорить обо всем, то я — скорее тот, кто всегда готов помочь, не теряя ни минуты.