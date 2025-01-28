Знакомьтесь, «убийца ChatGPT» и разоритель миллиардеров! Рассказываем о новой нейросети DeepSeek, которая может изменить рынок ИИ

В мире искусственного интеллекта родилась очередная сенсация, сопоставимая с появлением ChatGPT или Dall-E 2. Речь идет о запуске китайской нейросети DeepSeek. Хотя на первый взгляд это всего лишь еще один чат-бот, его появление, кажется, прямо сейчас переписывает правила игры на рынке искусственного интеллекта. На фоне сообщений о его успехах акции крупнейшего производителя видеокарт NVIDIA потеряли почти 18%, а богатейшие люди планеты лишились почти 100 млрд долларов. Что происходит? И почему, в конце концов, новинку называют «убийцей ChatGPT»? И насколько это оправдано.
«Богатейшие люди мира потеряли в общей сложности 108 млрд долларов из-за падения акций высокотехнологичных компаний» — такая новость появилась во вторник, 28 января, на сайте агентства Bloomberg.
Причиной рекордного обвала на бирже стал чат-бот от китайского стартапа DeepSeek, основанного 40-летним предпринимателем Лян Вэньфэном. Как утверждают разработчики, им удалось создать ИИ, сопоставимый по своим возможностям с последними версиями ChatGPT, затратив на это менее 6 млн долларов (по некоторым данным, это в 100 раз меньше, чем стоила разработка OpenAI).
Как сообщается, разработка DeepSeek потребовала не только меньше денег, чем существующие модели, но и гораздо меньше компьютерных чипов. Это обстоятельство ударило по NVIDIA — крупнейшему производителю чипов и основному выгодоприобретателю от ИИ-революции (на фоне успехов искусственного интеллекта, требовавших все больше вычислительных мощностей, компания стала самой дорогой в мире, обойдя Apple). Считалось, что дальнейшее развитие ИИ потребует еще больше чипов, однако успех DeepSeek поставил это под сомнение, в результате акции NVIDIA упали почти на 20%, а ее руководитель Дженсен Хуанг потерял на этом около 20 млрд долларов.
Чат-бот DeepSeek появился еще в начале января, однако в первые дни не вызвал ажиотажа. Профильные СМИ и Telegram-каналы лишь упоминали его разработчика в числе других перспективных ИИ-стартапов Китая. Однако уже к середине месяца стало понятно, что он справляется с запросами пользователя не хуже, а то и лучше лидеров рынка. В итоге к 27 января приложение DeepSeek заняло первое место в топе AppStore сразу шести стран.
Как работает DeepSeek?
Работа с DeepSeek мало чем отличается от взаимодействия с ChatGPT. Для того чтобы его запустить, достаточно зайти на официальный сайт чат-бота или скачать приложение. Как сообщается, на фоне волны интереса стартап временно приостановил регистрацию новых пользователей, однако редакции Собака.ru удалось авторизоваться на сайте приложения через Google-аккаунт.
Для того чтобы получить ответ, надо лишь написать запрос, после этого искусственный интеллект генерирует текст (сгенерировать изображение или голосовое сообщение не получится).
Чат-бот DeepSeek
В ответ на запрос о том, чем он отличается от ChatGPT:
Мы с ChatGPT, как два собеседника из разных, но соседних миров. Он — творение OpenAI, я — плод труда DeepSeek. Оба мы говорим на языке нейросетей, но с разными акцентами. Если он — это широкий холст, где каждая беседа превращается в импровизацию, то я — скорее точный карандаш, старающийся попасть в суть вопроса без лишних штрихов.
Мы учились на одних и тех же океанах текстов, но плавали в разных направлениях. Он — мастер развернутых монологов, я — ценитель ясности и лаконичности. И если он — это как старый друг, с которым можно говорить обо всем, то я — скорее тот, кто всегда готов помочь, не теряя ни минуты.
«В целом меня очень устраивает DeepSeek, — рассказывает в беседе с Собака.ru программист одного из крупных российских разработчиков видеоигр (он использует чат-бот около суток). — У меня нет платных версий ChatGPT и Cloud — я использую только бесплатные. Так вот, DeepSeek их превосходит». При этом, добавляет собеседник редакции, у российских пользователей нет проблем с регистрацией (в отличае от ChatGPT, доступ к которой официально ограничен для российских аккаунтов).
Как рассказал Собака.ru Эдгар Сипки, Developer Advocate МТС Web Services, автор Telegram-канала о технологиях и IT-бизнесе, качество ответов DeepSeek на русском языке «превосходит все существующие модели на рынке, даже российские». «Составить эссе, написать код — DeepSeek все это умеет, — продолжает собеседник редакции. — Эта модель закроет потребности основной аудитории. Проигрывать она начинает на специфических научно-исследовательских задачах».
Впрочем, как убедилась редакция Собака.ru, поиск в интернете пока не является сильной стороной китайского чат-бота. В ответ на вопрос о том, сколько процентов потеряли акции NVIDIA после релиза DeepSeek, ИИ ответил следующее: «На момент моего последнего обновления в октябре 2023 года я не располагаю информацией о событиях, которые произойдут в будущем».
DeepSeek убьет ChatGPT?
На фоне ажиотажа некоторые СМИ стали называть DeepSeek «убийцей ChatGPT» и заговорили об угрозе лидерству США в сфере искусственного интеллекта. Еще громче эти голоса стали раздаваться после того, как китайский стартап запустил отдельную модель для генерации изображений Janus-Pro-7B, которая, как утверждается, не уступает Dall-E 3 от OpenAI. «Я ее уже тестирую — все супер», — подтвердил в разговоре с Собака.ru Эдгар Сипки из МТС Web Services.
Как полагают эксперты, опрошенные CNN, успех DeepSeek при сравнительно небольших затраченных ресурсах серьезно меняет дискуссию вокруг ИИ. Он ставит под вопрос заявления лидеров индустрии во главе с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом о необходимости грандиозных денежных вливаний для ее развития. «Это колоссальное "землетрясение" для ИИ-сектора, — приводит телеканал слова Джил Луриа, руководителя технологических исследований инвестиционной группы DA Davidson. — Все смотрят на это и говорят: "Мы не думали, что это вообще возможно, и раз так, нам придется переосмыслить все, что мы планировали до этого момента"».
Публично высказались также и главные «проигравшие» в этой ситуации. В компании NVIDIA релиз назвали «отличным» достижением в области ИИ. В свою очередь глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что рад появлению сильных конкурентов.
Сэм Альтман
Главный исполнительный директор OpenAI (цитата по Lenta.ru):
Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет.
Успех DeepSeek - важный результат, сказал в беседе с Собака.ru директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» Андрей Себрант, однако, на его взгляд, ажиотаж вокруг него «непропорционален».
«Пресса и "эксперты" давно сами себя взвинтили, наблюдая за разными аренами [сопоставления возможностей ИИ-инструментов], — сказал он. — Это далеко не последняя неожиданность: будут и новые архитектуры, и вдруг однажды окажется, что большие языковые модели — вообще не лучше достижение. Но на фоне многомиллиардных инвестиций и программ инвесторы, в среднем не очень разбирающиеся, сильно на взводе и реагируют истерично».
Андрей Себрант
Директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс»:
В конечном итоге я не первый год говорю, что мы совсем не замечаем, насколько все круто в Китае [с развитием ИИ-технологий]. И вот наконец это стало очевидно, в том числе для конкурентов в США. Впрочем, из этого не следует, что стоит «ронять» стоимость NVIDIA, как это произошло.
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