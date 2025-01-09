Эффект зловещей долины все ближе: китайская компания LimX Dynamics представила гуттаперчевого робота

Робота-гуманоида запрограммировали выполнять сложные движения: параллельно приседать, вращать торсом, а также сгибать суставы получше любого человека (на все 360!). Рассказываем о новом изобретении.
Технологию представила китайская робототехническая компания LimX Dynamics в январе этого года — на видео робот CL-2 демонстрирует сложные движения: удерживает равновесие во время приседаний, одним движением аккуратно опускается на пол и обратно. Легкость движений и быстроту уже сравнивают с разработками робота New Atlas от Boston Dynamics, который был представлен в апреле 2024 года.
«Благодаря постоянным достижениям в системной инженерии гуманоидный робот LimX Dynamics оснащен полыми приводами и высокомощными приводами с высокой плотностью крутящего момента, что позволяет ему сохранять баланс тела и выполнять широкий спектр движений. Теперь робот способен выполнять сложные движения всего тела с невероятной стабильностью и динамикой», — говорится в профайле компании на LinkedIn.
LimX была основана в 2022 году как «универсальная робототехническая компания», которая стремится достичь общего искусственного интеллекта (AGI). Это второй робот из линейки компании. В 2023 году был продемонстрирован CL-1, способный поднимать и перемещать тяжелые объекты.
Напомним, в 2022 году Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, а с прошлым новым годом под ритмы твиста нас поздравили четыре робота Boston Dynamics.
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