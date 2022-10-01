По словам Маска, развивая робототехнический бизнес, Tesla меняет условия миссии по борьбе с изменением климата и берет на себя обязательство «ускорить переход мира к устойчивой энергетике». Кроме того, массовое внедрение роботов потенциально способно «преобразовать цивилизацию» и создать «будущее изобилия, будущее без бедности», считает он.

«Мы пытаемся следовать цели кратчайшего пути к созданию полезного робота, который может быть изготовлен в больших объемах. […] Optimus напрямую не влияет на ускорение перехода к устойчивой энергетики. Но, я думаю, что миссия по созданию более потрясающего будущего с его появлением действительно несколько расширяется. […] Если я сойду с ума, вы можете меня уволить. Это важно», — заявил Маск.

Профессор робототехники в Университете штата Аризона Анри Бен Амор считает, что «есть некоторое несоответствие между амбициями и тем, что они представили». «Когда дело доходит до ловкости, скорости, способности устойчиво ходить и так далее, предстоит еще много работы», — отметил он. «Что действительно впечатляет, так это то, что они так быстро достигли этого уровня. Что все еще немного неясно, так это то, как именно они могут использовать эти миллионы», — добавил профессор машиностроения в Университете Карнеги-Меллона Аарон Джонсон.