Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus («Оптимус»). В продажу он может поступить уже через 3-5 лет по цене в менее трети электромобиля Tesla Y.
Существующим человекоподобным роботам, по мнению Маска, «не хватает мозга» и способности решать проблемы самостоятельно. Optimus же, напротив, может стать «чрезвычайно способным роботом», которого Tesla намеревается производить миллионами копий. По планам компании, роботы могут поступить в продажу через 3-5 лет по цене ниже, чем треть стоимости Tesla Y — менее чем за 20 тысяч долларов. «Предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это. Optimus будет невероятным роботом через 5 или 10 лет, просто сногсшибательным», — заявил глава SpaceX и Tesla.
По словам Маска, развивая робототехнический бизнес, Tesla меняет условия миссии по борьбе с изменением климата и берет на себя обязательство «ускорить переход мира к устойчивой энергетике». Кроме того, массовое внедрение роботов потенциально способно «преобразовать цивилизацию» и создать «будущее изобилия, будущее без бедности», считает он.
«Мы пытаемся следовать цели кратчайшего пути к созданию полезного робота, который может быть изготовлен в больших объемах. […] Optimus напрямую не влияет на ускорение перехода к устойчивой энергетики. Но, я думаю, что миссия по созданию более потрясающего будущего с его появлением действительно несколько расширяется. […] Если я сойду с ума, вы можете меня уволить. Это важно», — заявил Маск.
Профессор робототехники в Университете штата Аризона Анри Бен Амор считает, что «есть некоторое несоответствие между амбициями и тем, что они представили». «Когда дело доходит до ловкости, скорости, способности устойчиво ходить и так далее, предстоит еще много работы», — отметил он. «Что действительно впечатляет, так это то, что они так быстро достигли этого уровня. Что все еще немного неясно, так это то, как именно они могут использовать эти миллионы», — добавил профессор машиностроения в Университете Карнеги-Меллона Аарон Джонсон.
Напомним, концепт человекоподобного робота , также известного как Tesla Bot, был впервые представлен в августе 2021 года. Тогда Маск заявлял, что Tesla намерена выпустить прототип к 2022-у. Предполагается, что Optimus будет делегировать на себя задачи, которые являются для «опасными, повторяющимися и скучными». Tesla Bot будет иметь рост 173 сантиметра и вес 57 килограмм, максимальная скорость его передвижения составит 8 километров в час, максимальная грузоподъемность — до 20 килограмм. Вместо лица у робота будет установлен дисплей.
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