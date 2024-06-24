Знакомьтесь, Владимир Махов — основатель сенсационного сервиса знакомств TON Dating, который раздает криптовалюту своим пользователям!

В чем отличие сервиса от других сервисов — тех же VK-знакомств, к созданию которых вы имеете самое непосредственное отношение?

Наше ключевое отличие как раз в селективности: по сути, мы за пользователей проделываем первичную работу по большому количеству «черновых» свайпов.

Благодаря многоступенчатой модерации в приложении только реальные профили. Более того, планируем усилить систему регистрации по аналогии с банковскими протоколами безопасности KYC (know your customer, — от английского «знай своего клиента», требование к банкам и биржам точно идентифицировать своего пользователя, — прим. ред.).

На самом деле такой принцип работы дейтинга придумали не мы, он очень популярен за рубежом. Известные в Америке сервисы Raya и The League работают именно таким образом. Люди подают заявку, ждут (иногда по несколько месяцев) и, когда их пускают, они очень счастливы, так как попадают в закрытое комьюнити с высоким качеством мэтчей.