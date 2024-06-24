Знакомьтесь, Владимир Махов — основатель сенсационного сервиса знакомств TON Dating, который раздает криптовалюту своим пользователям!

Прямо внутри Telegram появился свой дейтинг-сервис. Он работает на блокчейне TON и обещает раздавать криптовалюту своим пользователям, награждая их за активность. Как он работает? Правда ли там можно не только познакомиться с парой, но и заработать? Спросили об этом основателя приложения Владимира Махова — создателя VK-Знакомств, а также, человека, который продвигает NFT-коллекции Покраса Лампаса и Елены Шейдлиной в Европе, США и Дубае!
О Владимире:
- Родился в Новочебоксарске, создал одно из первых приложений с афишей городских событий в Нижнем Новгороде: NN Today
- Около трех лет работал в Петербурге, принимал участие в создании сервиса VK-Знакомства
- Сотрудничает с художником Покрасом Лампасом
Ваш сервис TON Dating в последнее время наделал много шума, вы могли бы представить его нашим читателям?
Да, конечно. TON Dating — это селективный дейтинг, который устроен по типу закрытого комьюнити, для попадания в которое каждый пользователь проходит тщательную модерацию. Его или ее проверяет как искусственный интеллект, так и команда сервиса.
В чем отличие сервиса от других сервисов — тех же VK-знакомств, к созданию которых вы имеете самое непосредственное отношение?
Наше ключевое отличие как раз в селективности: по сути, мы за пользователей проделываем первичную работу по большому количеству «черновых» свайпов.
Благодаря многоступенчатой модерации в приложении только реальные профили. Более того, планируем усилить систему регистрации по аналогии с банковскими протоколами безопасности KYC (know your customer, — от английского «знай своего клиента», требование к банкам и биржам точно идентифицировать своего пользователя, — прим. ред.).
На самом деле такой принцип работы дейтинга придумали не мы, он очень популярен за рубежом. Известные в Америке сервисы Raya и The League работают именно таким образом. Люди подают заявку, ждут (иногда по несколько месяцев) и, когда их пускают, они очень счастливы, так как попадают в закрытое комьюнити с высоким качеством мэтчей.
То есть это премиум-приложение?
Мы говорим, что наша аудитория — это «успешные и красивые», но это шутка, конечно. На самом деле селективность призвана решить проблемы, существующие в дэйтинге.
Так, парни регулярно сталкиваются с тем, что большинство девушек, которых они свайпают, — фейковые аккаунты. Девушки, в свою очередь, сталкиваются с сомнительными персонажами. Мы постарались устранить оба эти недостатка классических приложений для знакомств.
То есть отбор идет по доходу, по внешности, по образу жизни?
Как для парней, так и для девушек внешняя привлекательность — не основной критерий. Мы изучаем профили в соцсетях, смотрим на профессиональную деятельность, обращаем внимание на то, как эстетически представлен профиль, какое в нем качество фотографий.
Если говорить об образе жизни… то он же напрямую связан с уровнем дохода. Если посмотреть на наше комьюнити — это люди среднего и высшего класса, которые ведут активный образ жизни, много путешествуют, занимаются спортом.
Насколько большая аудитория в итоге получается?
На самом деле селективные сервисы могут существовать всего с несколькими десятками тысяч человек аудитории. Но мы уже превзошли свои ожидания на этапе старта и рассчитываем в течение ближайших 3-х лет получить не менее 0,1% ежемесячной аудитории Telegram и TON, что с учетом роста к 2027 году составит более 1 млн пользователей в месяц.
Сколько им придется заплатить?
Для девушек приложение бесплатно, для парней сейчас подписка стоит 2500 Stars (внутренняя валюта Telegram) — это примерно 4500 рублей в месяц.
Почему регистрация для женщин бесплатна? Выглядит немного несовременно… напоминает практику ночных клубов 2000-х годов, где девушкам бесплатно наливали алкоголь.
Это правда — выглядит именно так, однако по факту за этим стоит простая статистика. В классическом дейтинге 80% регистраций — это мужчины, а 20% — женщины. Соответственно, с точки зрения продукта нам надо сократить количество мужчин и привлечь больше женщин. Сделали ставку на джентельменскую формулу.
Активно обсуждается, что вы платите пользователям за активность — как это?
Как я уже сказал, парни платят за пользование приложением — часть этих средств отправляется в пул, который затем распределяется между пользователями. Так, девушкам за лайки, мэтчи и переписки перечисляется криптовалюта TON.
А молодые люди могут что-то заработать?
Молодые люди получают вознаграждение за приглашение других пользователей.
О каких суммах может идти речь? Сколько потенциально могут заработать девушки? И могут ли парни «отбить» плату за пользование сервисом?
В теории да, мужчины могут вернуть деньги, хотя это будет сложно. Мы платим за каждого зарегистрированного пользователя, прошедшего верификацию. Чтобы «отбить» подписку нужно быть, наверное, известным человеком с большой аудиторией, который разместит у себя ссылку в соцсетях, по которой регистрируется большое количество людей. То есть это — не массовая история.
Если говорим о девушках, то вознаграждение очень плавает — в наших финансовых расчетах пользователи смогут получать от 1000 до 30000 рублей в месяц. Почему такой большой разброс? Потому что размер реворда зависит от конкретной ситуации: количества активных девушек и суммы в пуле.
Условно говоря, 30000 рублей получит активная девушка в ситуации, когда на площадке (как в классическом дейтинг-сервисе) будет 20% пользовательниц и 80% пользователей. Если ситуация будет обратной, то размер вознаграждения резко падает. Все как в классическом майнинге: если работает одна майнинговая машина, то ее вознаграждение составляет, например 1 Bitcoin, если к процессу подключается большое количество майнеров, то заработок каждого падает.
Опять же встает вопрос: насколько это этично?
Мы называем это “джентльменский подход”. К примеру, когда девушка идет на свидание, то парень может, скажем, угостить ее мороженым — так принято, в этом нет ничего страшного. Этот же принцип мы применяем и здесь — мы геймифицируем активность девушек за счет раздачи некоторого количества TON.
Обязывает ли это к чему-то девушку? Конечно, нет. Мы полностью исключаем эскортный вайб. Для нас очень важно сделать селективный качественный дейтинг по примеру зарубежных аналогов. Мы хотим создать здоровую экологичную атмосферу для открытого общения с джентльменским подходом, где раздаются награды и все счастливы.
Буквально в последние месяцы появилось огромное количество приложений, которые обещают раздавать криптовалюту за активность пользователей. Самые известные примеры — игры наподобие Hamster Kombat. С чем это связано?
Потому что есть запрос общества — все хотят волшебную кнопку, которая дает деньги. Если серьезно, то в последние годы мы видим огромное число примеров людей, разбогатевших на криптовалютах, плюс сейчас рынок находится в бычьем цикле — монеты растут. Люди спрашивают себя: «А почему мы еще не там?» Ответ прост — криптоиндустрия была очень сложной и далекой штукой. Необходимо было разбираться в механизмах майнинга или хитросплетениях биржи.
Для массовости нужна простая механика — и вот на этот общественный запрос пришел ответ в виде геймификации, которая позволяет получать криптовалюту, просто тапая на экран.
При этом мы все же хотели бы абстрагироваться от таких историй, которые предлагают своим пользователям какие-то мифические еще не существующие монеты. Когда мы только разрабатывали приложения, сознательно решили взять фундаментальную криптовалюту и выбрали TON, которая встроена в экосистему Telegram и от которой зависит множество сервисов, поэтому колебания ее стоимости ниже.
Насколько я понимаю, это не единственный ваш проект на TON?
Да, сейчас у меня три проекта: TON Dating, TON App и TON Diamonds.
Что это за проекты?
TON App — это главный каталог приложений на блокчейне TON. Мы сделали его, когда TON еще ничего не стоил, и в чате, с ним связанном, было буквально 20 энтузиастов, которые хотели развивать технологию. Нужны были экосистемные сервисы, я спросил, что нужно — мне сказали, нужен бы каталог приложений. Ок, мы с деловым партнером пошли делать каталог.
TON Diamonds — это маркетплейс для художников. Мы начали его делать, когда был огромный хайп вокруг NFT, но никто еще не стал заниматься этим в TON.
Я так понял, что сейчас вы взаимодействуете с такими художниками, как Покрас Лампас и Елена Шейдлина!
Да, с Элен [Шейдлиной] мы запустили первую NFT-коллекцию на блокчейн TON и продолжаем с ней очень серьезное сотрудничество. Мы сделали совместную выставку в Лувре, были представлены на выставке в Нью-Йорке и поучаствовали в Art Dubai — куда Павел [Дуров] приходил, кстати.
Аналогично мы работаем с Покрасом Лампасом — сейчас он запускает первую фиджитал историю. Это новый тренд в мире NFT, который позволяет продавать физические объекты, используя технологии блокчейна TON..
С нами также работает Brickspacer, который запустил очень интересную коллекцию, поддержанную клипом рэпера Элджея, полностью состоящим из элементов работы Brickspacer’а.
Кстати, было много обсуждений того, что с Hamster Kombat и другой игрой-тапалкой Notcoinможет быть как-то связан Павел Дуров. Ваших проектов это касается?
Нет, это целиком мои проекты. Кроме TON App — это мой совместный проект с деловым партнером.
Последний вопрос: насколько то, о чем мы с вами говорили, долговечно? Чего больше во всех этих новых технологиях, связанных с блокчейн (от игр-тапалок, до приложений вроде TON Dating), — хайпа или реального фундаментального сдвига в экономике и жизни общества?
То что мы видим, в особенности с проектами вроде Hamster Kombat, действительно сильно напоминает бум доткомов (пузырь на рынке акций интернет-компаний, закончившийся крахом в 2000–2001 годах, — прим. ред.).
Мы сейчас в похожей точке — это хорошо для индустрии, но может привести к краху большинства проектов. Именно поэтому мой личный принцип — не делать хайповые проекты, ориентироваться на фундаментальный подход к делу. Как с Элен и Покрасом, где мы просто переносим классический рынок искусства на блокчейн. То же самое с дейтингом — мы просто решаем давнюю проблему приложений для знакомств с помощью блокчейна.
Это вообще очень важный и интересный для меня аспект — чувствовать, что происходит в мире. Мне очень нравится читать, слушать других людей и понимать, где есть какая-то потребность, на которую можно ответить новой технологией, — это напоминает игру в шахматы. В определенный момент просто приходит ощущение: ага, есть запрос общества, есть готовая технология: можно их объединить и сделать то, что удовлетворит созревшую потребность.
Комментарии (0)