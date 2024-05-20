Жизнь после Tinder: где знакомятся россияне спустя почти год после ухода знаменитого сервиса

«Душа»

Игорь Веренко, создатель сервиса

Когда появился сервис: Наш сервис появился полтора года назад, еще до ухода Tinder с русскоязычных платформ. До этого вся моя жизнь была связана со знакомствами: я занимался организацией вечеринок, встреч. Меня всегда интересовала проблема одиночества, а когда я вышел из своих серьезных отношений я вновь о ней задумался, и предположил, что она волнует и других людей. Так родилась идея — появился сервис FaceMeet, который потом преобразовался в сервис «Душа». К моменту ухода Tinder мы работали уже полгода. Я решил — что это знак, надо дальше работать и продолжать, совершенствовать свой продукт.

На какие знакомства рассчитан: Мы начинали как премиум-сервис знакомств, но сейчас пришли к тому, что хотим быть массовым и доступным продуктом. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый мог найти именно то, что он ищет. У нас есть фильтры: хочет человек на свидание сходить и ничего серьезного или, допустим, хочет семью.

Как работает приложение: Изначально пользователь проходит короткую регистрацию внутри Telegram: заполняет анкету с именем, городом, полом и фото. Эта анкета уходит на модерацию — каждая проверяется вручную, это одна из отличительных особенностей нашего сервиса. После этого мы просим пользователя добавить как можно более подробную информацию о себе: интересы, пристрастия, чтобы нашим алгоритмам было проще подобрать вам подходящего человека.

Дальше у нас есть разные режимы. Один из них – online, он рассчитан на то, что знакомства — это импульсивная история, человек приходит после работы и решает с кем-то познакомиться. Заходишь в этот режим и списываешься с людьми, которые прямо сейчас тоже в процессе поиска, то есть у вас уже есть что-то общее.

Также у нас есть анонимный чат — некий аналог свиданий вслепую. Вы общаетесь с человеком, не зная личности друг друга. Если беседа вам нравится, то вы можете запросить личный контакт человека.

Мы находимся в самой платформе Telegram (у нас есть и отдельное приложение, но оно пока проходит проверку в App Store). Это очень удобно — когда у вас возникает взаимная симпатия с другим человеком, вы можете продолжить общение прямо внутри мессенджера. Это же обеспечивает большую долю ответов — пользователь в любом случае увидит ваше сообщение. Поэтому, если у многих других сервисов в среднем ты получаешь 5 — 10% ответов, то у нас этот показатель доходит до 60 — 70%.

Сколько активных пользователей: У нас сейчас 135 000 активных анкет. В планах до конца года выйти на миллион. Мы работаем на всей России — больше всего пользователей в Москве, на втором месте Петербург, дальше Краснодар, Сочи, Казань.

Есть ли платный контент: Мы стремимся к тому, чтобы основная часть контента была бы бесплатной. Мы построили такую систему, где человеку не нужно тратить деньги. Платные функции можно подключать через внутреннюю валюту — душcoin (1 монета равна одному рублю) — но потенциально ее можно получать, выполняя задания. К примеру, за приглашение друга пользователь получает 1000 монет.