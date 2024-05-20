Жизнь после Tinder: где знакомятся россияне спустя почти год после ухода знаменитого сервиса

Летом 2023 года самое известное дейтинг-приложение Tinder официально покинуло Россию. Сегодня в стране действуют несколько разных популярных сервисов знакомств, однако однозначного лидера по всем параметрам пока нет. Где знакомятся россияне? Что они ищут на конкретных сервисах? Редакция «Собака.ru» попросила самих создателей и руководителей дэйтинг-приложений рассказать о них.
Теамо
Анна Гришачева, CEO компании:
Когда появился сервис: Сервис teamo на рынке РФ уже 10 лет, последние несколько лет проект развивался органически без маркетинговых вложений, но за счет продуктовых изменений и улучшений, в этом году мы полностью перезапустили приложение и провели ребрендинг, сделав сервис красивым, современным и интуитивно понятным и удобным.
На какие знакомства рассчитан: В teamo в основном приходят те, кто уже были в отношениях и пользовались сервисами знакомств, но устали от свиданий и созрели для длительных и серьезных отношений. В основном аудитория 30–40 лет, 60% — мужчины, жители городов-миллионников.
Как работает приложение: Сначала нужно пройти быструю регистрацию. Затем пользователь заполняет свой профиль — загружает фото, заполняет ответы на ключевые вопросы (возраст, цель) и пишет о себе в свободной форме. Далее мы предлагаем пользователям пройти простое психологическое тестирование (примерно 3 минуты), результаты тестирования используются алгоритмами искусственного интеллекта для лучшего подбора претендентов. Чтобы лучше раскрыть себя, мы предлагаем заполнить teamo-карточки: ответить на вопросы про увлечения и отношение к жизни. Карточки отображаются в профиле и помогают другим пользователям лучше понять вас и начать разговор не просто «привет, как дела».
В teamo алгоритмы ИИ собирают всю информацию из профиля пользователя: описание, параметры, результаты психологического тестирования и на основе данных предлагают более релевантные результаты. Далее по результатам активности пользователя алгоритм оптимизируется, чтобы точнее предлагать кандидатов.
Сколько активных пользователей: На данный момент в сервисе зарегистрировано более 21 миллиона человек. География: Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Армения. В основном это жители крупных городов.
Есть ли платный контент: Сервис доступен бесплатно, но есть Премиум подписка для ускоренного поиска. Стоимость от 990 рублей в месяц, но можно оплачивать и более короткие периоды, чтобы протестировать сервис.
«Душа»
Игорь Веренко, создатель сервиса
Когда появился сервис: Наш сервис появился полтора года назад, еще до ухода Tinder с русскоязычных платформ. До этого вся моя жизнь была связана со знакомствами: я занимался организацией вечеринок, встреч. Меня всегда интересовала проблема одиночества, а когда я вышел из своих серьезных отношений я вновь о ней задумался, и предположил, что она волнует и других людей. Так родилась идея — появился сервис FaceMeet, который потом преобразовался в сервис «Душа». К моменту ухода Tinder мы работали уже полгода. Я решил — что это знак, надо дальше работать и продолжать, совершенствовать свой продукт.
На какие знакомства рассчитан: Мы начинали как премиум-сервис знакомств, но сейчас пришли к тому, что хотим быть массовым и доступным продуктом. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый мог найти именно то, что он ищет. У нас есть фильтры: хочет человек на свидание сходить и ничего серьезного или, допустим, хочет семью.
Как работает приложение: Изначально пользователь проходит короткую регистрацию внутри Telegram: заполняет анкету с именем, городом, полом и фото. Эта анкета уходит на модерацию — каждая проверяется вручную, это одна из отличительных особенностей нашего сервиса. После этого мы просим пользователя добавить как можно более подробную информацию о себе: интересы, пристрастия, чтобы нашим алгоритмам было проще подобрать вам подходящего человека.
Дальше у нас есть разные режимы. Один из них – online, он рассчитан на то, что знакомства — это импульсивная история, человек приходит после работы и решает с кем-то познакомиться. Заходишь в этот режим и списываешься с людьми, которые прямо сейчас тоже в процессе поиска, то есть у вас уже есть что-то общее.
Также у нас есть анонимный чат — некий аналог свиданий вслепую. Вы общаетесь с человеком, не зная личности друг друга. Если беседа вам нравится, то вы можете запросить личный контакт человека.
Мы находимся в самой платформе Telegram (у нас есть и отдельное приложение, но оно пока проходит проверку в App Store). Это очень удобно — когда у вас возникает взаимная симпатия с другим человеком, вы можете продолжить общение прямо внутри мессенджера. Это же обеспечивает большую долю ответов — пользователь в любом случае увидит ваше сообщение. Поэтому, если у многих других сервисов в среднем ты получаешь 5 — 10% ответов, то у нас этот показатель доходит до 60 — 70%.
Сколько активных пользователей: У нас сейчас 135 000 активных анкет. В планах до конца года выйти на миллион. Мы работаем на всей России — больше всего пользователей в Москве, на втором месте Петербург, дальше Краснодар, Сочи, Казань.
Есть ли платный контент: Мы стремимся к тому, чтобы основная часть контента была бы бесплатной. Мы построили такую систему, где человеку не нужно тратить деньги. Платные функции можно подключать через внутреннюю валюту — душcoin (1 монета равна одному рублю) — но потенциально ее можно получать, выполняя задания. К примеру, за приглашение друга пользователь получает 1000 монет.
VK Знакомства
Игорь Кузнецов, директор по продукту
Когда появился сервис: VK Знакомства появились в ноябре 2021 года, за время существования сервиса в нем образовалось 100 миллионов мэтчей.
На какие знакомства рассчитан: Сервис помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми.
Как работает приложение: Благодаря продвинутым алгоритмам рекомендаций, сервис не только предлагает анкеты на основе общих интересов пользователей, но и сразу показывает, какие темы для общения могут быть у собеседников. Так, в ленте каждого пользователя выше других показываются анкеты, которые с большей вероятностью могут быть интересны конкретному человеку — исходя из данных, которыми он делится в своем профиле, а также других показателей внутри сервиса.
Например, в анкете можно узнать, есть ли совпадения по музыкальным вкусам и другим интересам — от книг и хореографии до сёрфинга и блогинга. А начать разговор проще благодаря автоматическим подсказкам в чатах.
Кроме классического механизма свайпов, VK Знакомства запустили новый способ поиска потенциальной пары: в специальном разделе пользователи могут выбрать анкеты в одной из 15 тематических подборок. В каждой собраны анкеты по увлечениям — например, любители кино, музыки или путешествий.
Сколько активных пользователей: Сервис работает внутри ВКонтакте, а также в отдельном мобильном приложении на операционных системах iOS и Android, таким образом, VK Знакомства доступны везде, где люди пользуются приложением ВКонтакте. В 2023 году активная аудитория уже составляет в среднем более 2,9 миллионов человек в месяц.
Есть ли платный контент: Сервис бесплатный, но пользователь может приобрести дополнительные функции, которые расширяют возможные сценарии в онлайн-дейтинге. Например, премиум-подписка открывает имена тех, кто поставил уже лайк анкете.
88date
основатель сервиса
Когда появился сервис: Мы запустились в июле 2023-го в Москве. Для старта мы организовали небольшой ресторанный фестиваль — участники готовили special меню или коктейль, при заказе которого гости получали конверт с QR-приглашением в 88date.
Многие думают, я создал 88date, узнав об уходе Tinder, в попытке заменить его. Но это совсем разные продукты и аудитории. Это как если бы ушедший Рено заменил Aurus или Макдак заменили Lucky Group. Уход Tinder на нас никак не влиял. У нас премиальный закрытый продукт, наши пользователи в большинстве своем ранее вообще не пользовались дейтингом.
На какие знакомства рассчитан: 88date ориентирован на премиальный сегмент посетителей (25–40 лет) премиальных заведений, ведущих активный образ жизни, представителей креативных и IT индустрий, банкиров, предпринимателей и топ-менеджеров, светских и медийных лиц, блогеров и артистов.
Как работает приложение: Мне всегда нравились знакомства офлайн, и я думал, как вдохнуть жизнь в онлайн — в них как будто чего-то не хватало. Вроде там те же люди, что могут быть и в жизни, но мэтч в приложении всегда менее ценен, чем реальное знакомство. Почему так происходит?
Таких мэтчей может быть десятки в день, вы перестаете их ценить и не прикладываете никаких усилий. А как часто вы знакомитесь вживую? В лучшем случае пару раз в неделю. Это всегда событие, о котором потом рассказываешь друзьям — вот познакомился вчера там-то с такой-то девочкой. Есть ограниченность и вовлеченность. Оттого и ценность выше. Поэтому, решая проблему дейтинга, я прибегнул к этим составляющим офлайн знакомств.
Таким образом, мы ограничили выборку, борясь с абсолютно порочной тиндеровской механикой, — бесконечным потоком профилей, вызывающим пресыщение и создающим иллюзию выбора. Мы также ограничили и сами лайки — у нас их 8 в день. Для вовлеченности мы добавили приглашения (в рекомендованные места), затем комплименты в виде реальных цветов и открыток.
Путь пользователя следующий: вы выбираете 8 любимых мест — рестораны, бары, театры, музеи, спортивные клубы и студии. Далее приложение подбирает вам пары на основе этих мест. Можно проваливаться в любое указанное место – в вашем или чужом профиле или в списке рекомендованных мест — и смотреть людей оттуда. При взаимном лайке у вас открывается чат. Мы за действия, поэтому в каждом чате есть кнопка «Пригласить» — в одно из рекомендованных мест, а также отправить комплимент — цветы с открыткой (в дальнейшем и другие подарки).
Сколько активных пользователей: Более 35 тыс зарегистрированных пользователей, из них около 40% одобренных. Официально запустились только в Москве и Петербурге, но доступен также в Казани и Екатеринбурге плюс лист ожидания в 5 других городах.
Есть ли платный контент: Доступ в приложение платный для всех. Самый минимальный тариф BASIC стоит 1600 ₽, а максимальный BLACK — 8000 ₽ за 88 дней.
Mamba
Андрей Бронецкий, гендиректор сервиса:
Когда появился сервис: Наш сервис появился в 2005 году, то есть мы даже старше таких социальных сетей, как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Когда из России ушел Tinder, мы, конечно, шампанское не пили, но понимали, что рынок покинул очень сильный игрок и это всё изменило — облегчило конкуренцию, мы сразу зафиксировали рост регистраций и активности внутри приложения, заметили изменения качества аудитории. И это подтолкнуло нас к развитию своего продукта и усиленной маркетинговой активности. Также на рынке сразу появилось несколько новых приложений для знакомств — ВК Знакомства, Twinby, стартапы от Sunlight и т.д. Это все повлияло на индустрию онлайн знакомств в России как в положительном, так и в отрицательном ключе.
На какие знакомства рассчитан: Основной сегмент — это знакомства с целью позитивного общения и легкого флирта. Конечно, у нас есть большая доля тех, кто ищет серьезные знакомства для создания семьи, или люди, которые ищут знакомств для секса, но в целом Mamba — это максимально широкий продукт для легких знакомств на каждый день. Люди находят друг друга здесь посредством живого общения и матчинга с помощью умных технологий.
Как работает приложение: Есть процедура онбординга, где пользователь проходит регистрацию и создает профайл. Затем он загружает фотографии, заполняет дополнительные поля, верифицируется — все это нужно, чтобы улучшить качество знакомств.
После создания анкеты есть два варианта работы с приложением. Первый — стандартная листалка, когда ты свайпаешь фотографии влево-вправо. Второй — расширенный поиск, когда пользователь указывает персонализированные параметры, на основе которых и выдается список наиболее подходящих анкет.
Наше отличие от ряда конкурентов — это не только самая большая база, но и возможность взаимодействия: можно писать и отправлять подарки — сразу, до того, как вы обменялись лайками. Хотя тут же стоит отметить, что ряд настроек позволяет пользователям оградить себя от слишком активного общения и общаться только с понравившимися.
Сколько активных пользователей: Активная аудитория у нас порядка 4–5 млн человек в месяц. Примерно 70—75% из них находятся в России, как правило, в крупных городах.
Есть ли платный контент: У нас нет платного контента, но присутствует платный функционал, мы называем это VIP-пакет — его цена варьируется от 500 до 800 рублей в месяц. Он увеличивает лимиты лайков, просмотров анкет и отправки сообщений. Если человек достигает средних лимитов по системе, хочет больше внимания к своей персоне и больше возможностей, то ему предлагается купить этот пакет, но для поиска пары это необязательный функционал.
Дайвинчик
Когда появился сервис: Сообщество в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано еще в 2015 году. Как писало издание The Flow, созданный на его основе чат-бот для знакомств действует уже около пяти лет.
На какие знакомства рассчитан: Само сообщество позиционирует себя как место для широких знакомств, где можно найти «пару или просто друзей».
«Основная аудитория — подростки и студенты. Некоторые из них действительно хотят найти пару, но большинство скорее воспринимает “Дайвинчик” как чат-рулетку для моментального общения», — пишет журналистка Карина Бычкова.
Как работает приложение: Чат-бот с умным поиском работает как «ВКонтакте», так и в Telegram. Пользователь запускает бот и создает профиль, в котором указывает информацию о себе и своих интересах.
Понравившуюся анкету можно лайкнуть. В том случае, если симпатия окажется взаимной, можно будет продолжить общение в личке.
Сколько активных пользователей: Создатели позиционируют свой продукт как «крупнейший дейтинговый бот в мире». Точное число пользователей сервиса неизвестно, в материнской группе «ВКонтакте» сейчас зарегистрировано более 15 млн человек, в канале Telegram — более 3 млн. Администрация сервиса не ответила на запрос редакции.
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