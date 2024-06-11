Почему все помешались на игре Hamster Kombat и давят на хомяка? Правда ли на нем можно заработать настоящие деньги? И если да, то как?

Telegram взорвала новая онлайн-игра, доступная прямо в мессенджере, — Hamster Kombat. Всего за три месяца проект привлек десятки миллионов активных пользователей, которые постоянно сидят в телефоне и давят на виртуального хомяка. Причина «помешательства» проста — создатели Hamster Kombat обещают игрокам бесплатную раздачу криптовалюты! Как это работает? Не является ли мошенничеством? И правда ли игра может принести какие-то деньги. На все эти вопросы редакции «Собака.ru» отвечает криптоинвестор Андрей Рябых.
Что такое Hamster Kombat?
Это игровое приложение, его суть состоит в следующем: в центре вашего экрана сидит хомяк и вы жмете ему на пузо, за что начисляются игровые монетки. На эти монетки можно купить улучшения — специальные карты, которые как бы тапают на экран за вас, что позволяет генерировать еще больше игровой валюты. Каждые сутки объявляются комбинации карт, которые дают дополнительные бонусы.
При этом постоянно жать на экран не надо — карты это делают за вас, важно только заходить в игру каждые три часа (если этого не делать, то начисление монеток прекращается). Помимо этого, есть специальные игровые механики, к примеру, вам предлагается протапать слово азбукой Морзе и получить еще больше бонусов.
Как за это можно получить криптовалюту?
Создатели игры обещают превратить игровые монетки в токеры, то есть в криптовалюту, которую потом можно будет покупать и продавать за деньги. Произойти это должно после листинга — выхода этой криптовалюты на криптобиржу. При этом разработчики анонсировали, что количество начисляемой каждому пользователю криптовалюты будет зависеть не от итогового счета, а от количества монет, которые он генерит в час.
Вообще Hamster Kombat должны были токенизироваться еще в конце мая. Однако к этому времени они имели уже десятки миллионов в своей официальной группе, если не ошибаюсь, у них сейчас самое большое сообщество в Telegram. Очевидно, они поняли, что рановато, и листинг отложили до июня.
Настоящая криптовалюта за игровые монетки — так вообще бывает?
Да, вообще GameFi, или Game Finance, уже достаточно устоявшаяся отрасль в крипте. Помните, несколько лет назад все играли в STEPN — игру, где платили за шаги? Тут тот же принцип — «играй и получай деньги».
Непосредственно перед «Хомяком» был Notcoin, где также надо было постоянно тапать на экран и получать монеты. Потом Notcoin вышел на биржу и превратил эти игровые очки в криптовалюту NOT. Игроки в среднем заработали 100–300$ на кошелек (я знаю истории, когда у одного человека было несколько аккаунтов, и они заработали больше 1000$). То есть пользователи получили реальную криптовалюту, которую можно теперь купить на бирже, продать и превратить в настоящие деньги.
Более того, как это часто бывает на этапе листинга, в первое время NOT прыгнул, потом сильно упал. Однако затем он опять вырос, и сейчас изначальные 100–300$, которые получили игроки, уже превратились в 200–600$ (у тех, кто не продал свой выигрыш в первые же дни). Так что «Хомяк» просто взял принцип Notcoin и сделал более интересную игровую механику.
Зачем кому-то просто так раздавать деньги?
Как раз тут все понятно — никто не раздает деньги просто так. Дело в том, что у любого продукта есть несколько периодов: ранние последователи, поздние последователи и момент mass adoption, то есть массового внедрения.
Криптовалюты как раз вступили в фазу mass adoption. Раньше на крипторынок приходили люди, которые разбираются в технических тонкостях, часто имеющие инженерное или IT-образование. Однако всех этих людей, которые разбираются в том, что такое блокчейн, уже на крипторынок затянули — на них его уже не качнешь.
Поэтому в крипту нужно затянуть побольше народа, который в самой технологии не разбирается и разбираться не хочет. Самый простой для этого способ — игры. Представьте: после листинга Hamster Kombat у нас появится криптовалюта, которая уже имеет порядка 100 млн потенциальных пользователей — собственно игроков. Многие из них уже задаются вопросами: «а как криптовалюту превратить в деньги?», «а какой криптокошелек мне нужен?», «а на какой бирже будут продаваться мои монеты?» — лично для меня это означает резкую адаптацию криптовалюты для людей.
Вообще я думаю, что мы наблюдаем только начало этого процесса. В компьютерных играх много цифровых ресурсов — виртуальные дома, земля, предметы, — которые легко токенизировать и встроить в систему купли-продажи на криптобирже. К тому же, думаю, людям немного надоели все эти сложные и нужные Bitcoin и Ethereum.
Но зачем это самим создателям игры?
Здесь тоже все понятно — сейчас у них 100 млн пользователей, из которых активных по крайней мере 50%. У них самая крупная группа в Telegram — на одной рекламе криптопроектов в канале они могут получать приличные деньги.
Не говоря о том, что они становятся создателями очень перспективной криптомонеты, у которой будет на старте порядка 100 млн пользователей. Более того, они явно только собирают аудиторию, и для этого они вполне могут «закинуть» [через раздачу криптовалюты] по 100–200$ пользователям.
Дальше у них анонсированы новые механики, какие-то корпоративные объединения хомяков, битвы хомяков — это хороший план, который может им принести 200–300 млн пользователей.
Насколько такая криптовалюта может быть надежной?
Конечно, это не Bitcoin и не Ethereum, хотя загадывать тут никогда не стоит. Конечно, чаще всего новые монеты имеют хороший рост вначале и вскоре сильно проседают — это естественно на рынке большое количество держателей этой криптовалюты, которые пытаются максимально быстро ее продать. Но, напомню, в случае с NOT пока удалось отыграть падение.
Нет ли риска, что такие монеты будут похожи на NFT (в 2023 году выяснилось, что 95% NFT полностью обесценились и имеют капитализацию равную нулю, — прим. ред.)? NFT не был проектом mass adoption. Если мы сейчас подойдем к человеку на улице и спросим, что такое NFT, он не сможет объяснить. Здесь все понятнее — тапай хомяка и получай за это криптовалюту.
В любом случае, в отличие от NFT «Хомяк» не предполагает покупки каких-то объектов. Так что самое худшее, что пока можно потерять, — время, потраченное на игру, если листинг не состоится и игрокам так и не дадут денег. Люди такое количество времени тратят на соцсети, что они даже этого, думаю, не заметят.
Филипп Васильев
Портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs в интервью «КоммерсантЪ FM»::
Я думаю, биржи сами будут готовы залистить "Хомяка", потому что для них это большой поток аудитории, которая раньше мало слышала про крипту или же не очень активно пользовалась соответствующими приложениями.
Это не является инвестиционной рекомендацией, но я бы советовал пользователям продавать активы в течение недели-двух после листинга. Это является самой разумной точкой продажи, потому что в этот момент наиболее активен маркетмейкер. У него, скорее всего, подписан какой-то контракт с командой разработки, и он вынужден поддерживать цену и, возможно, толкать ее выше. Но, конечно же, лучше не продавать полностью, а лишь большую часть, то есть процентов 80–90. Остальные 10% стоит придержать. Возможно, если проект будет и дальше набирать популярность, развиваться, тогда можно уже будет продать остальную часть.
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