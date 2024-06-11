Почему все помешались на игре Hamster Kombat и давят на хомяка? Правда ли на нем можно заработать настоящие деньги? И если да, то как?

Зачем кому-то просто так раздавать деньги?

Как раз тут все понятно — никто не раздает деньги просто так. Дело в том, что у любого продукта есть несколько периодов: ранние последователи, поздние последователи и момент mass adoption, то есть массового внедрения.

Криптовалюты как раз вступили в фазу mass adoption. Раньше на крипторынок приходили люди, которые разбираются в технических тонкостях, часто имеющие инженерное или IT-образование. Однако всех этих людей, которые разбираются в том, что такое блокчейн, уже на крипторынок затянули — на них его уже не качнешь.

Поэтому в крипту нужно затянуть побольше народа, который в самой технологии не разбирается и разбираться не хочет. Самый простой для этого способ — игры. Представьте: после листинга Hamster Kombat у нас появится криптовалюта, которая уже имеет порядка 100 млн потенциальных пользователей — собственно игроков. Многие из них уже задаются вопросами: «а как криптовалюту превратить в деньги?», «а какой криптокошелек мне нужен?», «а на какой бирже будут продаваться мои монеты?» — лично для меня это означает резкую адаптацию криптовалюты для людей.

Вообще я думаю, что мы наблюдаем только начало этого процесса. В компьютерных играх много цифровых ресурсов — виртуальные дома, земля, предметы, — которые легко токенизировать и встроить в систему купли-продажи на криптобирже. К тому же, думаю, людям немного надоели все эти сложные и нужные Bitcoin и Ethereum.