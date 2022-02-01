Диджитал-художница и NFT-пионер Эллен Шейдлин — героиня обложки февральского номера «Собака.ru»!

Диджитал-дива и основательница художественного направления сюрвиртуализм первой в России начала делать арт-селфи, в которых исследовала бодипозитив, мемы, хейт, дисморфию и, конечно, новую красоту. И тут вдруг NFT-пионер и претендент на трон в метацарстве внезапно отправляется во Флоренцию заниматься академической живописью и даже устраивает персональную выставку реальных скульптур. Мы выяснили, зачем Эллен Шейдлин офлайн.