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Диджитал-художница и NFT-пионер Эллен Шейдлин — героиня обложки февральского номера «Собака.ru»!

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Диджитал-дива и основательница художественного направления сюрвиртуализм первой в России начала делать арт-селфи, в которых исследовала бодипозитив, мемы, хейт, дисморфию и, конечно, новую красоту. И тут вдруг NFT-пионер и претендент на трон в метацарстве внезапно отправляется во Флоренцию заниматься академической живописью и даже устраивает персональную выставку реальных скульптур. Мы выяснили, зачем Эллен Шейдлин офлайн.

Колье, браслет, кольца Bulgari Serpenti, платье Belik, манжеты Atelier Biser

А заодно сделали съемку в стиле знакового для Эллен сюрвиртуализма. Позировала героиня нашего февральского номера в интерьерах Дома Радио и Шереметьевского дворца в платье Belik, манжетах Atelier Biser, колье, браслетах и кольцах Bulgari Serpenti.

Эллен Шейдлин

Из интервью «Собака.ru»

«Я получаю массу новых претензий! Теперь я не имею права сексуализировать лесбийские отношения и примерять образ, так как являюсь гетеро. Люди страдают от стереотипов, представляя такой вид отношений только в эротической оптике. Они перестали быть способны отличить художественное произведение от реальности, морализм лишает чувства юмора, свободы видеть прекрасное».

Фото: Дарья Косинова

Директор отдела моды: Ксения Гощицкая

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Маргарита Арт

Волосы: Кирилл Брюховецкий Park by Osipchuk

Флорист: Дмитрий Туркан

Ассистенты стилиста: Анастасия Пилова, Дарья Пашина, Марина Голумбовская

Свет: Максим Самсонов, Олег Шевяков Skypoint

Ретушь: Жанная Галай

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Елена Шейдлина

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