Гонка нейросетей продолжается: ChatGPT стал похож на сюжет фильма «Она» — Google отвечает своими обновлениями

Новый ChatGPT — прямо из фантастических фильмов

«OpenAI запускает голосового помощника, вдохновленного голливудским видением искусственного интеллекта», — таким заголовком отреагировало издание The Wall Street Journal на очередную презентацию разработчика ChatGPT. В ходе мероприятия была представлена новая языковая модель GPT-4o, которую уже называют «самым мощным ИИ» от Open AI. Причем она будет доступна пользователям бесплатно.

Главное, на что был сделан упор в ходе презентации — голосовые возможности новой модели. Разработки OpenAI и раньше могли говорить, но теперь GPT делает это намного увереннее, меня интонацию и другие характеристики своего голоса. Также модель распознает эмоции собеседника, ее можно перебивать или попросить сочинить и спеть песню. При этом для того, чтобы отреагировать на голосовую команду нейросети, теперь нужно менее секунды (раньше на это уходило до 5,4 секунды).

Большой шаг сделан и в сторону мультимодальности: модель может воспринимать любую комбинацию визуальной, текстовой и аудиоинформации. К примеру, пишет РБК, пользователь может загрузить фотографию меню на иностранном языке и голосом попросить перевести текст, а также дать рекомендации по заказу блюда.

Также нейросеть воспринимает информацию с камеры устройства — к примеру, она может распознать на видео математическое уравнение и дать подсказки по его решению. Кроме того, GPT-4o может «увидеть» эмоции на лице собеседника и отреагировать на них, в том числе шуткой.

Все это делает взаимодействие с новой ИИ-моделью максимально похожим на разговор с живым человеком... или на общение с искусственным интеллектом из научной фантастики. Так, журналисты стали сравнивать новинку с программой из фильма «Она» 2014 года. В этой картине писатель, герой Хоакина Феникса, влюбляется в «операционку» — систему на базе искусственного интеллекта. Поддержал это сравнение и глава OpenAI Сэм Альтман, опубликовавший после презентации твит со словом «Her» (ранее Альтман называл эту картину своим любимым научно-фантастическим фильмом).

Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант в комментарии для «Собака.ru» также отмечает «рывок в человекоподобности разговорного интерфейса», прежде всего в скорости ответа. «Именно скорости мы прежде всего ждем от подобного себе собеседника – если ему каждый раз требуются секунды на размышление, а ответ формируется по словам и зачитывается бесстрастно – это точно робот по ощущениям. Многолетний опыт работы с голосовыми ассистентами (от Алексы до Алисы) для многомиллионных аудиторий показывает, что большинству людей важна и нужна такая "человечность" собеседника, и здесь достижения OpenAI очень впечатляют», — добавил он.