«Яндекс» представил функцию Нейро, которая отвечает на вопросы, «используя все доступные знания интернета»! Как это работает?

Как это работает?

Новая функция Нейро работает в приложении Яндекс с Алисой (для этого его надо обновить до последней версии), а также в Яндекс Браузере — в этом случае необходимо будет авторизоваться. С точки зрения пользователя, Нейро мало чем отличается от чат-ботов наподобие ChatGPT. После запуска открывается диалоговое окно, в котором можно задать любой интересующий вопрос. В качестве примеров сам бот предлагает такие: «Стоит ли ехать на Алтай весной и чем там заняться?» или «Почему в Петербурге нет сквозных вагонов метро?»

«Нейро берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете, — говорится в тексте релиза компании. — Это значит, что в его ответах содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом».

В «Яндексе» позиционируют Нейро как умный поиск, который способен помочь разобраться в сложных проблемах. Так, в качестве примеров запросов есть отдельные разделы «получить совет эксперта» (к примеру, на тему того, что проверить при покупке б/у смартфона) и «обратиться за советом» (в частности, по поводу съема квартиры).

Кроме того, в Нейро реализован запрос по картинкам — пользователь может загрузить картинку и спросить нейросеть, что на ней изображено, или кто построил сфотографированное здание, или зачем туристы кидают монетки в фонтан, как видно на снимке.