«Яндекс» представил функцию Нейро, которая отвечает на вопросы, «используя все доступные знания интернета»! Как это работает?

Компания «Яндекс» презентовала новый сервис Нейро, сочетающий в себе возможности интернет-поисковика и больших нейросетевых алгоритмов. Фактически это новый формат поисковика, которому можно задавать сложные вопросы, требующие анализа множества источников информации. В самой компании сервис называют «самым радикальным обновлением поиска» за последние 20 лет. Редакция «Собака.ru» попробовала Нейро в деле и рассказывает, как он работает.
Днем 16 апреля российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о запуске нового сервиса Нейро, который, по словам разработчиков, «дает один ответ на вопрос, используя все доступные знания интернета».
«Пользователь может задать ему любой вопрос, — говорится в официальном релизе компании. — Чтобы ответить на него, нейросети изучат и подберут необходимые источники в результатах поисковой выдачи. А модель семейства YandexGPT 3 проанализирует их и объединит найденную информацию в одном ёмком сообщении со ссылками на материалы».
Напомним, «Яндекс» анонсировал третье поколение своей нейросети YandexGPT 3 в конце марта 2024 года. Тогда говорилось, что оно отвечает на запросы на 67% лучше, а качество ответов выросло на 10%.
Как это работает?
Новая функция Нейро работает в приложении Яндекс с Алисой (для этого его надо обновить до последней версии), а также в Яндекс Браузере — в этом случае необходимо будет авторизоваться. С точки зрения пользователя, Нейро мало чем отличается от чат-ботов наподобие ChatGPT. После запуска открывается диалоговое окно, в котором можно задать любой интересующий вопрос. В качестве примеров сам бот предлагает такие: «Стоит ли ехать на Алтай весной и чем там заняться?» или «Почему в Петербурге нет сквозных вагонов метро?»
«Нейро берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете, — говорится в тексте релиза компании. — Это значит, что в его ответах содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом».
В «Яндексе» позиционируют Нейро как умный поиск, который способен помочь разобраться в сложных проблемах. Так, в качестве примеров запросов есть отдельные разделы «получить совет эксперта» (к примеру, на тему того, что проверить при покупке б/у смартфона) и «обратиться за советом» (в частности, по поводу съема квартиры).
Кроме того, в Нейро реализован запрос по картинкам — пользователь может загрузить картинку и спросить нейросеть, что на ней изображено, или кто построил сфотографированное здание, или зачем туристы кидают монетки в фонтан, как видно на снимке.
Какое впечатление оставляет Нейро?
Чтобы испытать новую функцию поиска, редакция «Собака.ru» обратилась к ней с несколькими вопросами, начав с того, где в Петербурге ловить корюшку и как ее лучше приготовить. Относительно первой части запроса Нейро предложил несколько вариантов для рыбаков. Впрочем, у редакции нет возможности проверить, насколько озвученные предложения безопасны, поэтому редакция не может рекомендовать читателям следовать совету бота.
«Корюшку в Санкт-Петербурге ловят зимой и ранней весной в Финском заливе. Самыми популярными местами являются: северная сторона дамбы, а также участки близ Приморска, Высоцка, Зеленогорска и курортной зоны — Солнечное, Репино и Комарово. На южной стороне дамбы клёв получше, но рыбалка там опаснее из-за нестабильного льда, вызванного более сильным течением», — пишет Нейро.
Однако вторая часть запроса явно удалась сервису хуже — вместо рецептов возможного приготовления самой петербургской рыбы, Нейро выдал список ресторанов, где подают корюшку.
Отдельно в «Яндексе» подчеркивают, что Нейро способен давать пользователю свежую информацию, даже если она появилась в сети совсем недавно. Чтобы это проверить, редакция задала вопрос о новом байопике о Маяковском, который планируется выпустить в следующем году — сервис корректно указал режиссера, название и количество серий будущего проекта.
Насколько можно доверять советам Нейро?
Чтобы проверить, как новый сервис разбирается в кулинарии, редакция попросила порекомендовать пять лучших заведений Петербурга, где подают шашлык.
Топ-5 ресторанов, где можно попробовать шашлык в Петербурге
По версии Яндекс.Нейро:
1. «Шашлык Хауз». В заведении большой выбор шашлыка с соблюдением всех аспектов традиционной кухни: по-азербайджански, из баранины, мякоти телятины, свиной шейки, курицы и многих других видов.
2. «Тбилисо». Ресторан заманивает посетителей не только большими порциями и выбором блюд кавказской кухни, но и традиционным грузинским гостеприимством, а также нежным и уютным интерьером светлых помещений с обилием национальных декоративных элементов и репродукциями полотен Нико Пиросмани.
3. «Садахар». Основу кухни ресторана составляют традиционные европейские и старинные грузинские рецепты, которым повара старательно придают авторские нотки.
4. «Шурпа». В «Шурпе» царит атмосфера Востока, знаменитая своим уютом.
5. «Федя, дичь!». Это кафе с необычным названием находится недалеко от станции метро «Гостиный двор». Интерьер выполнен в стиле лофт, стены украшены кирпичной кладкой.
«Выборка как минимум своеобразная, — полагает редактор отдела «Еда» Дарья Павлюкевич. — В “Шашлык Хауз” я бы не стала отправлять людей. У “Тбилисо” шансы есть, действительно хороший уровень по мясу, хотя место вообще не очевидное. Про заведение “Садахар” я не слышала никогда. “Шурпа” от “Гинзы” вроде самое логичное в этой подборке, но ресторан закрыт, насколько мне известно. “Федю” видеть здесь отрадно! Любим, ценим, уважаем!»
Также редакция попросила ответить на известный вопрос о том, вреден или полезен кофе? Сервис привел доводы в пользу той и другой точки зрения, предупредив, что «перед употреблением кофе рекомендуется проконсультироваться с врачом».
Вреден ли на самом деле кофе?
По версии Яндекс.Нейро:
Кофе может приносить как пользу, так и вред здоровью.
Плюсы:
- содержит много природных антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждения свободными радикалами;
- обладает заметным тонизирующим эффектом, стимулирует центральную нервную систему.
Минусы:
- передозировка кофе опасна и может привести к головокружению, тошноте, одышке, общей слабости и повышенному потоотделению;
- не рекомендуется пить кофе людям с гипертонией, нарушением сердечного ритма, гастритом, язвой желудка, хроническим панкреатитом в стадии обострения, глаукомой.
Важно помнить, что польза и вред кофе определяется его дозировкой. Учёные рекомендуют умеренное количество кофе — не больше 300 мл кофеина в день. Это около 3–4 чашек молотого кофе (или 5 чашек растворимого).
По мнению медицинского редактора «Собака.ru» Дарьи Скаянской, нейросеть смогла неплохо структурировать ответ на такой сложной вопрос, однако привела только «классические» и «поэтому достаточно скучные (хоть и правдивые) факты».
«В открытых источниках очень много более глубокой информации, например о том, почему кофе нужно запивать (а именно: чтобы умерить эффект компонента теобромина, из-за которого после эспрессо иронично хочется спать) или как напиток действует на желудок (одно из лучших слабительных). Отсюда подозреваю (но не утверждаю), что чат обучен хорошо, но поверхностно», — заключает Скаянская.
Текст: Константин Крылов, Дарья Павлюкевич, Дарья Скаянская
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