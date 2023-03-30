Накануне стало известно о том, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и другие эксперты в сфере технологий подписали открытое письмо с требованием остановить разработку продвинутого ИИ — как минимум на полгода. Подписавшиеся обратили внимание на то, что системы ИИ, конкурирующие с человеческим интеллектом, могут представлять «серьезные риски для общества и человечества», поэтому требуют тщательного планирования и управления.

«К сожалению, такого уровня планирования и управления не происходит, хотя в последние месяцы лаборатории искусственного интеллекта оказались втянутыми в бесконтрольную гонку за разработкой и внедрением все более мощных цифровых умов, которые никто — даже их создатели — не может понять, предсказать или надежно контролировать», — заявили авторы письма.

Решить проблему мог бы кодекс этики обращения с генеративными нейросетями. Разработать его Анатолий Капустин поручил ChatGPT-4. Для этого чат-боту требовалось самом найти исторических персон, которые решат судьбу кодекса этики, а также прописать их возможные аргументы.