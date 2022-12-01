Neuralink Илона Маска вживит компьютер в человеческий мозг. Уже через полгода!

О планах нейротехнологической компании Neuralink, которая является стартапом Илона Маска, предприниматель и основатель космической компании SpaceX рассказал в ходе пресс-конференции. По его словам, вживленный в мозг чип позволит использовать компьютеры и смартфоны без помощи рук.

Первую операцию по вживлению чипа планируется провести через полгода — к середине 2023-го. Для получения разрешения Neuralink подала большую часть документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Необходимые меры предосторожности для проведения первых операций на людях уже принимали при вживлении чипа животным в предыдущих исследований. В августе 2020 года разработанные прототипы успешно проверили на двух свиньях. Благодаря этому ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, учитывая то, чего касается животное своим пятачком.

Напомним, о том, что компания Neuralink Илона Маска разработала способ вживления компьютера в человеческий мозг, стало известно летом 2019 года. Ученые Neuralink создали гибкие «нити» толщиной в четыре-шесть микрометра, которые вживляются в мозг при помощи игл. Для того, чтобы безопасно довести технологию до мозга, компания разработала специального робота-нейрохирурга. Он аккуратно перфорирует череп и, избегая кровеносных сосудов, внедряет «нити» в мозг. После имплантации «нити» начинают мониторинг активности мозга. Полученные данные передаются на небольшое устройство, расположенное за ухом, которое, в свою очередь, отправляет информацию на компьютер.

Зимой 2021 года ученые Neuralink успешно вживили чип в мозг обезьяны и с помощью него научила примата играть в видеоигры. В январе 2022-го компания начала подготовку к клиническим испытаниям по вживлению чипа в мозг человека.