Американский предприниматель Илон Маск рассказал об успешной имплантации чипов компании Neuralink в мозг свиньи. Об этом он сообщил на онлайн-презентации, трансляция которой велась из штаба-квартиры Neuralink.
Илон Маск показал работу чипа Neuralink, вживленного в мозг свиньи
«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — цитирует речь Маска ТАСС.
По его словам, разработанные прототипы успешно проверили на двух свиньях. Благодаря этому ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, учитывая то, чего касается животное своим пятачком.
Также предприниматель доказал безопасность этих устройств, когда был извлечен имплант из мозга одной из свиней, не повредив ее мозг. При этом второй чип работает в голове второго животного работает уже несколько месяцев, и пока проблем с ним не возникало. Кроме того, исследователи выяснили, что два чипа могут работать одновременно, имплантировав их в мозг одной из свиней.
По оценке Маска, новое устройство для считывания данных о мозговой деятельности и влияния на нее будет стоить несколько тысяч долларов.
Напомним, впервые Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
В конце сентября неподалеку от офиса космической компании SpaceX появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Позже Маск даже принял участие в форуме — правда, через видеосвязь.
Также ранее Маск представил пикап Tesla Cybertruck — бронированный и вдоновленный фильмом о Джеймсе Бонде. А позже и вовсе прокатился на нем по Лос-Анджелесу. И показал Эдварду Нортону!
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