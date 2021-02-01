Компания Neuralink Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигры силой мысли

Вживленный в мозг обезьяны чип — нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, который разрабатывает Neuralink. По словам Маска, он незаметен, а обезьяна «счастлива» и «живет в лучших обезьяньих условиях».

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Это счастливая обезьяна», — заявил Маск. В дальнейшем Neuralink планирует сделать так, чтобы несколько обезьян могли играть друг с другом в «мысленный пинг-понг».

Компания Neuralink была зарегистрирована в Калифорнии в июле 2016 года при содействии Маска. Президентом фирмы является американский бизнесмен Макс Ходак, исполнительным директором — Джаред Биркал.

Ученые Neuralink создали гибкие «нити» толщиной в четыре-шесть микрометра, которые вживляются в мозг при помощи игл. Для того, чтобы безопасно довести технологию до мозга, компания разработала специального робота-нейрохирурга. Он аккуратно перфорирует череп и, избегая кровеносных сосудов, внедряет «нити» в мозг.

Летом 2020 года Илон Маск рассказал об успешной имплантации чипов компании Neuralink в мозг свиньи. Благодаря этому ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, учитывая то, чего касается животное своим пятачком.