Илон Маск готовится к клиническим испытаниям по вживлению чипа в мозг человека

Компания бизнесмена занимается разработкой нейроинтерфейса для обмена информацией между мозгом и компьютером. Новому члену команды предстоит руководить командой клинических исследователей, сотрудничать с «одними из самых передовых врачей и ведущих разработчиков», а также с первыми участниками испытаний чипов компании, указано в тексте вакансии.

Предполагается, что первый чип вживят человеку уже в 2022 году. Разработка будет помогать людям с параличом использовать смартфоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами.

Маск выразил надежду, что новое поколение устройств помогут парализованным людям снова начать ходить, а также будут полезны в борьбе с болезнью Альцгеймера и людям, потерявшим зрение.

Напомним, еще в 2020 году американский предприниматель Илон Маск рассказывал об успешной имплантации чипов компании Neuralink в мозг свиньи. Об этом он сообщил на онлайн-презентации, трансляция которой велась из штаба-квартиры Neuralink.

А в 2021 успешно вживила чип в мозг обезьяны и с помощью него научила примата играть в видеоигры. Буквально силой мысли!