В РФ ограничили работу сервиса FaceTime

Роскомнадзор официально подтвердил блокировку FaceTime в России. О новых ограничениях сообщили в ведомстве.

Приложение приложение для видео- и аудиозвонков для утройств Apple позволяет бесплатно звонить другим пользователям Apple через Wi-Fi или сотовую сеть, используя свой Apple ID или номер телефона. Жалобы на сбои в работе FaceTime начали приходить еще в сентябре.

В Роскомнадзоре пояснили, что решение принято на основании данных правоохранительных органов. По их информации, сервис используется для организации террористических актов, вербовки исполнителей, а также для мошеннических действий против граждан России.

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан»

Проблемы в работе FaceTime у российских пользователей начались ещё в начале сентября 2025 года. Юзеры жаловались на сбои: звонки не инициировались, подключения обрывались, а приложение зависало. При этом аналогичных проблем не возникало у абонентов из других стран.

Напомним, 3 декабря в России перестала работать популярная платформа для виртуальных игр Roblox.