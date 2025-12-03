В России, возможно, заблокирован Roblox! Что это такое? Как он покорил подростков? Почему его обвиняли в «деструктивности»?

Вот уже неделю депутаты, журналисты и обычные пользователи обсуждают Roblox — популярную платформу для виртуальных игр. В конце ноября это название попало в медиа из-за громкой истории петербургской девочки, убившей собственную мать (в публикациях говорилось, что преступление планировалось в Roblox). После этого последовали предостережения и призывы к ужесточению контроля за игровой индустрией. А в среду, 3 декабря, сервис перестал открываться у многих российских пользователей. Как он работал? Почему стал так популярен среди подростков? Мог ли действительно спровоцировать насилие? И могут ли в России ужесточить контроль (или даже заблокировать) другие популярные игровые платформы: от Minecraft до Dota-2?
«В России перестала открываться игра Roblox», — материалы с такими заголовками выпустили в среду, 3 декабря, все ведущие российские СМИ. В последнее время к этому популярному игровому сервису вообще было приковано повышенное внимание.
Все началось 26 ноября 2025 года, когда телеграм-канал Shot опубликовал новость о том, что петербургская девочка убила свою мать и попыталась поджечь квартиру. «Школьница зависала часами в "Роблоксе" и соцсетях, где постила разные видео. На одном из тиктоков аватар девочки танцевал в огне в квартире под Инстасамку», — писало издание.
На следующий день заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил медиа «Абзац», что следствие «должно изучить все обстоятельства дела, насколько игра [в причинах совершения преступления] была важной». Парламентарий отметил: если выяснится, «вся проблема была исключительно в игре», это само по себе «и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]».
Еще через два дня, 29 ноября, представители Роскомнадзора сообщили журналистам, что в Roblox «в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий». А уже 3 декабря сервис, который в 2023 году стал самой скачиваемой мобильной игрой в стране, перестал открываться на российских устройствах (в этом убедилась, в том числе и редакция Собака.ru).
Что такое Roblox и как он работает?
Сам по себе Roblox был запущен в 2006 году и с тех пор медленно, но верно набирал популярность среди пользователей. К началу 2020-х на платформе были зарегистрированы более 150 млн активных пользователей, а затем преодолела отметку в 200 млн. В 2025-м году Roblox установил мировой рекорд по числу пользователей, которые одновременно находились в игре.
При этом сервис объединял возможность как играть в уже готовые игры, так и создавать свои собственные. «Чтобы понять, что это такое, представьте себе детскую площадку, куда приходит ребенок, видит какую-нибудь ржавую горку и еще что-нибудь и в своей фантазии придумывает мир, где ему весело», — объявляет Собака.ru выпускающий редактор издания Cyber Георгий Ядвидчук (автор канала «Лутбоксы, карты, два доната»). — Roblox — та самая игровая среда, где есть все. Больше не нужно стрелять из палок или притворяться, что ива возле дома — космический корабль. В твоем телефоне буквально есть все: ребенок способен прожить любой сценарий на экране вместе с друзьями и получить опыт».
«В игре десятки тысяч самых разных вымышленных виртуальных сред, — продолжает собеседник редакции. — Каждый игровой мир, который там есть, — это небольшой парк аттракционов. По сравнению с какими-то большими, кинематографическими играми, картинка тут очень примитивна, но детям нравится. Для них – это приятный способ провести время и социализироваться».
Георгий Ядвидчук
Выпускающий редактор издания Cyber (автор канала «Лутбоксы, карты, два доната»):
«У разработчиков игр есть инструментарий, чтобы спроектировать мир. Свои миры были у "Дикси", "ВкусВилла", "М.Видео", "Союзмультфильма", "Бургер Кинга", "МегаФона", "Тинькоффа", "Билайна", "МТС", "Сбера", "Яндекс Маркета" и многих других, в том числе и у англоязычных брендов. Есть целые независимые студии, которые создают свои игры в Roblox и они на них зарабатывают за счет встроенной монетизации (создатели платформы регулярно выплачивают средства, топ-10 авторов получили в среднем $33,9 млн за 2025 год)».
«На моей памяти это что-то, что пришло вместе с Minecraft и обрело популярность благодаря юным ютьюберам, которые начинали выпускать видео, какие-то приколы, мемы и истории про Roblox, — продолжает Георгий Ядвидчук. — Все это помогло [платформе] стать буквально детской площадкой для поколения в самых разных странах. В сущности сейчас Roblox — это средство коммуникации, начиная с детского сада и заканчивая старшими классами школы. В России это самая популярная игра среди детей и подростков. Ничего популярнее буквально нет».
При этом, отмечает собеседник редакции, в игре нет одного конкретного сценария. Принципы игры зависят от каждого конкретного мира, коих на платформы тысячи. «Из последнего, была очень популярная игра, где нужно разводить свой сад. Ты на одной карте с 4-5 жителями и вы вместе все собираете», — заключает Ядвидчук.
Roblox и Роскомнадзор
Несмотря на то, что пик обсуждения Roblox пришелся на прошлую неделю, сервис далеко не в первый раз появляется в российских новостях. Так, слухи о возможной блокировке сервиса стали появляться еще несколько лет назад (вскоре после того как Roblox отчитался о росте числа пользователей в России).
В декабре 2024-го все тот же канал Shot опубликовал новость о том, что общественники из движение «Здоровое отечество» потребовали заблокировать доступ к платформе. За сервис тогда даже вступилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В течение 2025 года администрация Roblox не раз сообщала об удалении того или иного контента по требованию российских властей. Однако после скандала с убийством в Петербурге над сервисом вновь сгустились тучи.
Вскоре после появления первых сообщений о том, что сервис перестал открываться, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что сервис, может быть заблокирован. После же 17 часов по Москве пресс-служба Роскомнадзора официально подтвердила ограничение доступа к сервису. «В связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности».
Что говорят эксперты?
«Роскомнадзор неоднократно предупреждал владельцев данного ресурса за наличие "деструктивного контента" на их площадках, но никакого ответа не последовало», — прокомментировал ситуацию в беседе с Собака.ru руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По словам партнера Comnews Research Леонида Коника блокировка Roblox «выглядит неожиданно». «До сих пор РКН боролся с мессенджерами и соцсетями», — добавил собеседник редакции. При этом он отметил, что «история про убийство выглядит надуманной, но честно говоря, я на стороне РКН: сетевые компьютерные игры превращают людей (особенно детей) в зомби».
Кирилл Титаев
Социолог, Профессор социальных наук Факультета свободных искусств и наук в Черногории:
«В современной криминологической литературе совершенно точно нет однозначных подтверждений свези между компьютерными играми и ростом уровня агрессии. Существует довольно большое количество работ, в которых показывается, что такой связи нет, и даже некоторое количество, где показывается, что, наоборот, уровень агрессии [у игроков] снижается. если мы попробуем это объяснить на уровне здравого смысла, получается, что агрессия, возможно, выплескивается в процессе игры и не становится частью реальной жизни».
«Насколько все это неожиданно? — задается вопросом Георгий Ядвидчук. — Когда в публичной среде постепенно начинают возникать какие-то комментарии [о необходимости блокировки какого-то сервиса] от общественных деятелей, политиков и правозащитников, становится очевидно, что то, о чем говорят, случится совсем скоро. И все же для людей, которые за этим следили, это большая неожиданность».
По его словам, «кто-то [из пользователей] адаптируется [к ограничениям], а кто-то — нет». «Может после всех событий в головном офисе Roblox подумают, что исправить, как пойти на компромисс и сервис снова будет доступен всем. Тут вопрос, что конкретно нужно убрать и откуда, а также сколько времени уйдет на это у разработчиков», — добавляет Ядвидчук.
Могут ли аналогичные ограничения коснуться и других игровых сервисов?
«Думаю, не стоит ожидать, что это была единичная акция, — говорит Денис Кусков и TelecomDaily. — Я думаю, что и по другим [игровым] площадкам возможны подобные действия. Сомневаюсь, что эти площадки станут сразу что-то менять, поэтому, наверное, энное количество из них перестанет работать напрямую в России».
Сходным образом комментирует ситуацию и Леонид Коник из Comnews Research. «Может ли другие сервисы ждать такая же судьба в России? Иностранные, с большой аудиторией в РФ и без серверов на российской территории — да», — говорит эксперт.
По словам журналиста Георгия Ядвидчука, в России уже некоторое время ходят слухи о блокировке крупнейшего игрового магазина Steam. «Заблокируют ли Steam? Я не знаю, но такая вероятность существует. а если заблокируют Steam,то автоматически заблокируют Dota 2 и Counter-Strike 2, которые распространяются через этот сервис. Для индустрии это будет большая потеря, так как огромная часть успешных киберспортсменов, стримеров и блогеров именно из России. Все компьютерные клубы, которые есть в стране сейчас, живут благодаря этим двум играм», — заключает он.
