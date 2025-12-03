В России, возможно, заблокирован Roblox! Что это такое? Как он покорил подростков? Почему его обвиняли в «деструктивности»?

«В России перестала открываться игра Roblox», — материалы с такими заголовками выпустили в среду, 3 декабря, все ведущие российские СМИ. В последнее время к этому популярному игровому сервису вообще было приковано повышенное внимание.

Все началось 26 ноября 2025 года, когда телеграм-канал Shot опубликовал новость о том, что петербургская девочка убила свою мать и попыталась поджечь квартиру. «Школьница зависала часами в "Роблоксе" и соцсетях, где постила разные видео. На одном из тиктоков аватар девочки танцевал в огне в квартире под Инстасамку», — писало издание.

На следующий день заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил медиа «Абзац», что следствие «должно изучить все обстоятельства дела, насколько игра [в причинах совершения преступления] была важной». Парламентарий отметил: если выяснится, «вся проблема была исключительно в игре», это само по себе «и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]».

Еще через два дня, 29 ноября, представители Роскомнадзора сообщили журналистам, что в Roblox «в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий». А уже 3 декабря сервис, который в 2023 году стал самой скачиваемой мобильной игрой в стране, перестал открываться на российских устройствах (в этом убедилась, в том числе и редакция Собака.ru).