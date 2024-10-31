Самый маленький Mac mini и iMac всех цветов радуги: какие новинки представила Apple в ходей своей трехдневной(!) презентации

Во второй день «недели презентаций» пользователи Apple получили возможность познакомиться с самым портативным десктопом от Apple. Новое поколение Mac mini теперь имеет корпус всего 5 на 5 дюймов. Устройство, как уверяют в Купетино, в 12 раз меньше и в 6 раз производительнее других стационарных компьютеров в своем ценовом сегменте. Как и в случае с iMac это достигается за счет установки чипов M4 (также доступны модели на M4 Pro). Более развернутый рассказ о новинке можно найти здесь.