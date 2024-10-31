Самый маленький Mac mini и iMac всех цветов радуги: какие новинки представила Apple в ходей своей трехдневной(!) презентации

В этом году Apple решила отказаться от своей традиционной октябрьской презентацией компьютеров, решив вместо этого объявить целую неделю новинок. Каждый день с понедельника по среду компания из Купертино показывала пользователям свое новое поколение компьютеров, работающих на самом современном семействе чипов M4. Все это время Собака.ru следила за новинками, и теперь собирает их все в одном материале.
Новый iMac: в семи цветах и с процессором M4
Первым компания из Купертино представила свой моноблок iMac в семи (!) ярких цветах, в которых также можно подобрать мышь и клавиатуру (теперь работающие на USB-C). «Сердцем» новинки стал новый чип М4 — он позволяет компьютеру быть почти в полтора раза шустрее предшественника на M3. Подробнее о дизайне, экране и производительности нового поколения iMac читайте в нашем тексте.
«Совсем крошечный» Mac mini 5 х 5 дюймов
Во второй день «недели презентаций» пользователи Apple получили возможность познакомиться с самым портативным десктопом от Apple. Новое поколение Mac mini теперь имеет корпус всего 5 на 5 дюймов. Устройство, как уверяют в Купетино, в 12 раз меньше и в 6 раз производительнее других стационарных компьютеров в своем ценовом сегменте. Как и в случае с iMac это достигается за счет установки чипов M4 (также доступны модели на M4 Pro). Более развернутый рассказ о новинке можно найти здесь.
Новый MacBook Pro почти в полтора раза быстрее предшественника!
Пожалуй, главным событием стал новый MacBook Pro. Компания представила сразу три версии своего флагманского ноутбука: 14-дюймовую версию на чипе M4 (обещают, что он будет работать в 1,3 раза быстрее предыдущего поколения), а также 16-дюймовые варианты на чипах М4 Pro и M4 Max. Последний чип отличает сразу 14 ядер центрального и целых 40(!) ядер графического процессоров. Доступна новинка будет в двух цветах: серый металлик и «космический» черный. Подробный рассказ о главном ноутбуке от Apple прямо сейчас, можно найти тут.
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