Apple представила новый iMac: в семи цветах и с процессором M4

Производительность

«‎Сердцем» новинки стал оригинальный чип Apple M4, с 10-ядреными центральным и графическим процессорами. Они обеспечивают, если верить производителю, намного лучшую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. Так, в Купертино обещают, что новый iMac на M4 будет в 1,3 раза быстрее предшественника на M3 и в 1,7 раза быстрее, чем компьютер на M1 (а при выполнении «‎сложных творческих рабочих задач» новинка покажет прирост производительности в 2,1 раза по сравнению с iMac на М1).

Также радикальный прирост производительности обещан геймерам: новый М4 работает здесь в 1,1 раза быстрее, чем предыдущее поколение чипов Apple и сразу в 2 раза быстрее, чем М1. Все это, говорится в презентации, позволит запускать игры уровня Sid Meier’s Civilization VII (выход которой анонсирован на 2025 год) на максимальных настройках.

Улучшенный движок Media Engine позволяет плавно редактировать несколько потоков видео в формате 4K, а за многозадачность отвечают до 32 ГБ объединенной памяти.