Apple представила новый iMac: в семи цветах и с процессором M4

Apple начала серию мини-презентаций, посвященных новому поколению своих компьютеров. Первым компания из Купертино представила свой моноблок iMac в семи (!) ярких цветах и с процессором М4. Новинка, как обещает производитель, в 1,3 раза быстрее, предшественника на М3. Максимально коротко рассказываем об устройстве (и, конечно, о том, когда оно будет доступно).
Производительность
«Сердцем» новинки стал оригинальный чип Apple M4, с 10-ядреными центральным и графическим процессорами. Они обеспечивают, если верить производителю, намного лучшую производительность по сравнению с предыдущими поколениями. Так, в Купертино обещают, что новый iMac на M4 будет в 1,3 раза быстрее предшественника на M3 и в 1,7 раза быстрее, чем компьютер на M1 (а при выполнении «сложных творческих рабочих задач» новинка покажет прирост производительности в 2,1 раза по сравнению с iMac на М1).
Также радикальный прирост производительности обещан геймерам: новый М4 работает здесь в 1,1 раза быстрее, чем предыдущее поколение чипов Apple и сразу в 2 раза быстрее, чем М1. Все это, говорится в презентации, позволит запускать игры уровня Sid Meier’s Civilization VII (выход которой анонсирован на 2025 год) на максимальных настройках.
Улучшенный движок Media Engine позволяет плавно редактировать несколько потоков видео в формате 4K, а за многозадачность отвечают до 32 ГБ объединенной памяти.
Экран и внешний вид
Новый моноблок от Apple получил экран диагональю в 24 дюйма с разрешением 4,5К и яркостью в 500 нит. «То есть [новый iMac] имеет в пять раз большее разрешение и почти 70%-ную прибавку к яркости по сравнению с самыми продаваемыми 24-дюймовыми моноблокоми», — любезно напоминают на сайте Apple.
«[Новый] iMac также доступен с новой опцией: [защитным] стеклом с нанотекстурой, — отмечает производитель, — Это уменьшает отражательную способность [экрана] и [убирает] блики, устраняя отвлекающие факторы, сохраняя при этом выдающееся качество изображения. [Это делает компьютер] идеально подходящим для рабочих пространств со сложными условиями освещения — будь то [стол] у окна или под ярким [источником] внутреннего освещения».
Также новинка доступна в семи ярких цветах: зеленом, желтом, синем, фиолетовом, оранжевом, розовом и серебристом.
Камера, разъемы и динамики
Новинка получила 12-мегапиксельную камеру Center Stage, которая, по заверению производителя, «направляет на [пользователя] освещение на и удерживает его на нем».
«Благодаря микрофонам студийного качества и аудио-системе из шести динамиков с функцией Spatial Audio и поддержкой Dolby Atmos iMac обеспечивает непревзойденные возможности видеоконференций», — указывается на сайте производителя.
На задней панели компьютера оборудовано 4 порта USB-C (с поддержкой Thunderbolt 4). Магнитный разъем питания выкрашен в цвет корпуса. Также компьютер поддерживает
Wi‑Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Также в комплект к компьютеру можно приобрести новые беспроводные клавиатуру и мышь (оба устройства на USC-C) в цвет компьютера.
Цены и время поступления в продажу
Как объявлено, новый моноблок от Apple доступен к предзаказу со времени анонса (то есть с 28 октября), правда не из России. Официальный старт продаж намечен на 8 ноября.
Стоимость компьютера стартует от 1299 долларов (примерно 126 тысяч рублей по крусу 28 октября).
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