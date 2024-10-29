Apple представила «совсем крошечный» Mac mini

Компания Apple продолжает свою неделю презентаций, посвященную компьютерам из Купертино. Во вторник пришла очередь (сверх)портативного Mac Mini. Рассказываем о гаджете подробнее.
Производительность
Как и моноблок iMac, представленный накануне, новый Mac mini оборудован последним чипом Apple M4. Как напомнили в ходе презентации, предыдущая модель портативных компьютеров из Купертино была оборудована позапрошлыми поколением чипов, то есть М2. «Таким образом, вы получите большой прирост в производительности», — констатируют в компании.
Как утверждает производитель, новый Mac mini позволит работать в 1,6 раза быстрее, чем предшественник и в 1,8 раз быстрее, чем модель на чипе M1. На играх и требовательных к графике приложениях прирост в скорости должен составить в 1,4 и 2,2 раза соответственно.
Также в продажу поступят версии Mac Mini c чипом M4 Pro. Эти чипы будут обеспечивать в 1,5 раза большую производительность чем компьютеры на M2 Pro и в 1,9 большую, чем Mac Mini на M1 Pro.
Внешний вид
Одним из главных преимуществ Mac mini традиционно является его компактность. В новом поколении Apple достигла настоящего прорыва: новинка имеет габариты всего лишь 5 на 5 дюймов. Как отметили в ходе презентации, новинка в 12 раз меньше и в 6 раз производительнее других стационарных компьютеров в своем ценовом сегменте.
«Чтобы уместить столько мощности в таком маленьком пространстве, потребовалась создать совершенно новую архитектуру теплоотведения, — говорится на сайте производителя. — Внутри Mac mini воздух направляется на разные уровни системы, проходя через основание [корпуса]. В сочетании с непревзойденной энергоэффективностью Apple Silicon это позволяет Mac mini с легкостью справляться с интенсивными рабочими нагрузками на невероятной скорости».
Новинка оборудована 5 USB-C портами (2 на передней панели и еще 3 на задней), аудиоразъемом, HDMI и Ethernet. За счет этого компьютер поддерживает подключение до трех дисплеев.
Цена и время поступления в продажу
Как сообщается, новый портативный компьютер от Apple будет стоить от 599 долларов в базовой комплектации (около 58 тысяч рублей) до 4599 (около 450 тысяч рублей) долларов в максимальной.
Как и моноблок iMac, компьютер доступен к заказу с момента анонса, то есть до 29 октября (однако из России заказать Mac mini не получится). В открытую продажу компьютер поступит 8 ноября.
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