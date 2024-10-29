Apple представила «совсем крошечный» Mac mini

Производительность

Как и моноблок iMac, представленный накануне, новый Mac mini оборудован последним чипом Apple M4. Как напомнили в ходе презентации, предыдущая модель портативных компьютеров из Купертино была оборудована позапрошлыми поколением чипов, то есть М2. «Таким образом, вы получите большой прирост в производительности», — констатируют в компании.

Как утверждает производитель, новый Mac mini позволит работать в 1,6 раза быстрее, чем предшественник и в 1,8 раз быстрее, чем модель на чипе M1. На играх и требовательных к графике приложениях прирост в скорости должен составить в 1,4 и 2,2 раза соответственно.

Также в продажу поступят версии Mac Mini c чипом M4 Pro. Эти чипы будут обеспечивать в 1,5 раза большую производительность чем компьютеры на M2 Pro и в 1,9 большую, чем Mac Mini на M1 Pro.