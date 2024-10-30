Apple представила новый MacBook Pro, и он почти в полтора раза быстрее предешственника!

Производительность

Как и вся обновленная линейка Mac ноутбуки Apple получили новое поколение чипов M4. В случае с 14-дюймовым MacBook это, если верить производителю прибавку в скорости в 1,3 раза по сравнению с предыдущей моделью на M3 и в 1,8 раза, если сравнивать с моделями на чипе М1. И это на задачах вроде обработки гигапиксельных фотографий. На более требовательных операциях (вроде рендеринга сложных 3D-изображений) новинка будет в 3,4 раза быстрее MacBook на М1. При этом новинка получит от 16 Гб унифицированной памяти (в два раза больше, чем у предшественника).

Обновление получил и MacBook Pro. Его «сердцем» стал, соответственно, премиальный чип M4 Pro (в сравнении с базовой моделью у него 14, а не 10, ядер на центральном процессоре, и 20, а не 10, ядер на графическом процессоре). В итоге 16-дюймовый MacBook Pro должен работать в 1,3 раза быстрее, чем предыдущая модель и в 3 раза шустрее, чем MacBook на M1 Pro. Объем памяти стартует от 24 Гб.

Тем же, кому и это покажется мало, предложено приобрести модель с чипом M4 Max (с 14 ядрами центрального процессора и 40(!) ярдами графического процессора). Обещано, что он будет в 1,2 раза быстрее предыдущей модели и в 3,5 раза производительнее модели на M4 Max.

При всем при этом, заявленное время работы от одного заряда выросло до 24 часов.