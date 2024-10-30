Apple представила новый MacBook Pro, и он почти в полтора раза быстрее предешственника!

Apple завершила свою неделю презентаций своих компьютеров, представив MacBook и MacBook Pro с новым поколением своих чипов M4 (такие же стоят в ранее представленных iMac и Mac mini). Как всегда, компания обещает своим клиентам резкое увеличение производительности и новые возможности для подключения внешних устройств. Рассказываем подробнее.
Производительность
Как и вся обновленная линейка Mac ноутбуки Apple получили новое поколение чипов M4. В случае с 14-дюймовым MacBook это, если верить производителю прибавку в скорости в 1,3 раза по сравнению с предыдущей моделью на M3 и в 1,8 раза, если сравнивать с моделями на чипе М1. И это на задачах вроде обработки гигапиксельных фотографий. На более требовательных операциях (вроде рендеринга сложных 3D-изображений) новинка будет в 3,4 раза быстрее MacBook на М1. При этом новинка получит от 16 Гб унифицированной памяти (в два раза больше, чем у предшественника).
Обновление получил и MacBook Pro. Его «сердцем» стал, соответственно, премиальный чип M4 Pro (в сравнении с базовой моделью у него 14, а не 10, ядер на центральном процессоре, и 20, а не 10, ядер на графическом процессоре). В итоге 16-дюймовый MacBook Pro должен работать в 1,3 раза быстрее, чем предыдущая модель и в 3 раза шустрее, чем MacBook на M1 Pro. Объем памяти стартует от 24 Гб.
Тем же, кому и это покажется мало, предложено приобрести модель с чипом M4 Max (с 14 ядрами центрального процессора и 40(!) ярдами графического процессора). Обещано, что он будет в 1,2 раза быстрее предыдущей модели и в 3,5 раза производительнее модели на M4 Max.
При всем при этом, заявленное время работы от одного заряда выросло до 24 часов.
Экран и внешний вид
Обновленный экран MacBook Pro, названный Liquid Retina XDR теперь будет выдавать до 1000 нит яркости при сильном освещении и пиковую яркость в 1600 нит. При этом в темной комнате можно будет снизить яркость до 1 нит.
Как и в случае с iMac покупатель может выбрать версию со специальным наноструктурированным защитным стеклом, которое защищает от бликов.
Новое поколение ноутбуков Apple будет поставляться в двух цветах: серебристый металлик и «космический» черный. В отличие от моноблоков яркие цвета не предусмотрены.
Камера, звук и подключения
Новое поколение MacBook Pro, как и моноблок iMac, получил 12-мегапиксельную камеру, которая, по уверению производителя, «поможет вам выглядеть четко при любом освещении».
Также покупателям уже традиционно обещан звук «студийного качества» благодаря трем микрофонам и 6 динамикам. «Ваш голос будет звучать кристально чисто во время видеозвонков и записей, при этом фоновый шум будет сведен к минимуму», — настаивают в Купертино.
Также новинка оснащена 4 разъемами Thunderbolt (на один больше, чем в предыдущем поколении). При этом версии с M4 Pro будут оснащаться Thunderbolt 5. Также предусмотрены разъемы: HDMI, SDXC, Headphone jack, MagSafe.
Как и все представленные на этой неделе новинки, ноутбуки уже доступны к предзаказу и поступят в свободную продажу 8 ноября. Цена на 14-дюймовый MacBook Pro в базовой комплектации стартует от 1599 долларов (около 155 тысяч рублей), а стоимость 16-дюймовой версии начинается с 2499 долларов (около 242 тысяч рублей).
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