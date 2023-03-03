О том, что Apple прекращает гарантийное обслуживание Mac и iPad в России, сообщил центр ремонта техники Fixed.one со ссылкой на письмо от Apple. Отмечается, что соответствующее сообщение Apple сегодня разослала авторизованным сервисным центрам, для которых это стало «неприятным сюрпризом». Столкнувшимся с проблемами пользователям Apple в России, чья техника еще находится на гарантийном обслуживании, компания рекомендует обращаться в магазины и требовать возврат средств.

Гарантийное обслуживание iPhone и часов Apple Watch пока остается, однако «не очень понятно, как долго». Также в сервисном центре указывают на неясность механизма осуществления возвратов через магазин. «Очевидно, что его надо будет делать после технического заключения авторизованного сервиса, однако в ситуации, когда этим сервисам нечего обслуживать — на одних заключениях они долго не проживут. Поэтому если ничего не изменится, в ближайшие недели ожидаем закрытия многих АСЦ [авторизованных сервисных центров]», — рассуждаюь в Fixed.one.

Напомним, в начале марта 2022 года компания Apple объявила о приостановке продаж техники в России. К концу месяца ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в российских магазинах — по подсчетам на тот момент, смартфонов и других продуктов данных брендов должно было хватить на два-три месяца продаж, то есть до конца мая-июня. Ввиду сложившегося дефицита re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины по всей России.