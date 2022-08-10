Новое поколение раскладушек Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, наушники Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне и Galaxy Watch5 с датчиком температуры

В последний месяц лета Samsung традиционно проводит презентацию Galaxy Unpacked. На этот раз зрителям представили новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro, а также умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro с еще большим количеством функций для заботы о своем здоровье. Подробности читайте в нашем материале.
Новые Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4
Как и ожидалось, главным событием летней презентации Samsung, стало новое поколение складных смартфонов компании. Первым публике представили Galaxy Z Flip 4. Внешне новинка мало отличается от третьей модели, хотя в смысле дизайна все же есть ряд нововведений, к примеру рамка вокруг дисплея.
Главные же изменения Galaxy Z Flip претерпел внутри. Смартфон оборудован тремя камерами (в том числе одной широкоугольной). Производитель обещает, что благодаря обновленной оптике девайс позволит делать более четкие снимки как днем, так и ночью. Особо в ходе презентации представители Samsung остановились на том, что пользователи смогут записывать высококачественное видео без рук, просто частично сложив смартфон, что должны оценить как пользователи приложений для видеоконференций, так и видеоблогеры.
Смартфон оборудован новым чипом Snapdragon 8+ Gen 1, а емкость аккумулятора выросла с 3300 мАч до 3700 мАч. Быстрая зарядка с 0% до 50% занимает всего полчаса. Цена на устройство стартует от 999$. Предзаказ будет доступен с 10 августа, смогут ли купить новинку пользователи из России, не уточняется.
Также 10 августа была представлена обновленная флагманская модель Galaxy Z Fold 4, получившая новое ультратонкое защитное стекло. Samsung уверяет, что оно на 45% прочнее, чем у предшественника.
Однако главный упор в ходе презентации сделали на производительности новой модели, получившей последний чип Qualcomm. В результате, работая на смартфоне, можно переключаться между тремя окнами с разными задачами, при этом приложения легко переносятся со внешнего на внутренний экран. Также Galaxy Z Fold 4, который в компании называют «самым мощным своим гейм-смартфоном», позволяет параллельно играть и общаться с друзьями. Цена на новинку стартует от 1799.99$.
Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне
Еще одной премьерой стали беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro с новым динамиком, обеспечивающим более яркое и реалистичное звучание. Благодаря кодеку Samsung seamless codec (SSC HiFi) качество звука стало еще выше.
Также в компании уделили большое внимание дизайну. Новинка стала на 15% меньше предыдущей модели. При этом эргономичная форма должна не позволяет Galaxy Buds2 Pro вращаться в ухе.
Отдельно в ходе презентации представители компании остановились на бесшовности переходов между устройствами. Так, наушники могут принимать звук с телевизора или планшета и сразу же переключаться на смартфон, если на последний поступит звонок. После завершения разговора Galaxy Buds2 Pro также автоматически вернутся к воспроизведению звука с предыдущего устройства. Цена на новинку стартуют $229.99.
Три варианта Galaxy Watch 5
Серия Galaxy Watch 5 получила три варианта: с дисплеем 40, 44 и вариант Pro в размере 45 миллиметров. Внешний вид часы в целом унаследовали у прошлой модели, однако начинка была усовершенствована.
Galaxy Watch получили новый оптический сенсор BioActive 3-в-1 для измерения сердечного ритма и насыщения крови кислородом. Также часы оборудованы ИК-сенсором для отслеживания температуры тела. Контроль основных параметров работы организма стал эффективнее, так как пятно контакта корпуса часов и запястья стало больше, отмечает производитель.
Как и другие современные умные часы Galaxy Watch 5 следят за состоянием владельца не только в часы бодрствования, но и во время сна. В частности, они могут записать храп пользователя, чтобы тот вовремя обратился с этой проблемой к врачу. Также часы предлагают своему владельцу улучшить привычки, касающиеся ночного отдыха, с помощью программы Sleep Coaching.
Кроме того, новинка получила на 13% более емкий аккумулятор по сравнению с Galaxy Watch 4. Цена на стандартную модель Galaxy Watch 5 стартует от $279.99, а на версию Pro — от $449.99. Как и другие новинки умные часы можно предзаказать с 10 августа.
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