Новое поколение раскладушек Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, наушники Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне и Galaxy Watch5 с датчиком температуры

Новые Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4

Как и ожидалось, главным событием летней презентации Samsung, стало новое поколение складных смартфонов компании. Первым публике представили Galaxy Z Flip 4. Внешне новинка мало отличается от третьей модели, хотя в смысле дизайна все же есть ряд нововведений, к примеру рамка вокруг дисплея.

Главные же изменения Galaxy Z Flip претерпел внутри. Смартфон оборудован тремя камерами (в том числе одной широкоугольной). Производитель обещает, что благодаря обновленной оптике девайс позволит делать более четкие снимки как днем, так и ночью. Особо в ходе презентации представители Samsung остановились на том, что пользователи смогут записывать высококачественное видео без рук, просто частично сложив смартфон, что должны оценить как пользователи приложений для видеоконференций, так и видеоблогеры.

Смартфон оборудован новым чипом Snapdragon 8+ Gen 1, а емкость аккумулятора выросла с 3300 мАч до 3700 мАч. Быстрая зарядка с 0% до 50% занимает всего полчаса. Цена на устройство стартует от 999$. Предзаказ будет доступен с 10 августа, смогут ли купить новинку пользователи из России, не уточняется.