В Samsung показали новые умные часы серии Galaxy Watch5

Компания создала биоактивный датчик, который составляет наиболее полную картину о состоянии здоровья владельца. Он использует один уникальный чип, который объединяет три мощных датчика здоровья – оптический сердечный ритм, электрический сигнал сердца и анализ биоэлектрического импеданса для получения подробных показаний, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже уровень стресса. Кроме того, пользователи могут получить более глубокое представление о здоровье своего сердца, отслеживая ЭКГ – прямо с запястья.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro доступны для предварительного заказа с 10 по 25 августа, а в розничной продаже они появятся 26 августа 2022 года. Оформившие предзаказ получат беспроводное зарядное устройство Duo.

Большой 44-милимметровый вариант доступен в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а маленький 40-мм вариант — в цветах графит, розовое золото и серебро, который оснащен ремешком Bora Purple. Galaxy Watch5 будет стоить от 279,99 долларов за версию Bluetooth и 329,99 долларов за версию LTE.

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