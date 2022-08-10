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Технологии

В Samsung показали новые умные часы серии Galaxy Watch5

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Samsung представил новые умные часы серии Galaxy Watch5. Новый продукт презентовали на традиционном летнем мероприятии Galaxy Unpacked сегодня, 10 августа.

Скриншот YouTube

Компания создала биоактивный датчик, который составляет наиболее полную картину о состоянии здоровья владельца. Он использует один уникальный чип, который объединяет три мощных датчика здоровья – оптический сердечный ритм, электрический сигнал сердца и анализ биоэлектрического импеданса для получения подробных показаний, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже уровень стресса. Кроме того, пользователи могут получить более глубокое представление о здоровье своего сердца, отслеживая ЭКГ – прямо с запястья.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro доступны для предварительного заказа с 10 по 25 августа, а в розничной продаже они появятся 26 августа 2022 года. Оформившие предзаказ получат беспроводное зарядное устройство Duo.

Большой 44-милимметровый вариант доступен в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а маленький 40-мм вариант — в цветах графит, розовое золото и серебро, который оснащен ремешком Bora Purple. Galaxy Watch5 будет стоить от 279,99 долларов за версию Bluetooth и 329,99 долларов за версию LTE.

Новость дополняется.

 

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