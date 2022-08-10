Samsung представил новый складной смартфон Galaxy Z Flip 4

Новый телефон оснастили двумя дисплеями, 8 ГБ оперативной памяти и тремя камерами: 12 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная), 10 Мп, f/2,4 (фронтальная). Устройство работает на Android 12 и One UI.

Новый Z Flip 4 можно выбрать в однмо из четырех цветов: черный, синий, розово-лотой и светло-лиловый. Также в последнем цвет будет доступен и для корпуса Galaxy S22.

Новый Galaxy Z Flip 4 также, как и Z Flip 3, будет использовать двухцветный дизайн корпуса. Однако главным отличием стало внедрение тонких рамок вокруг экрана. Грани сделали более плоскими, а на новом телефоне установлено улучшенное «ультратонкое» защитное стекло.

Вместо чипа Qualcomm Snapdragon 888 в новой версии установлен современный Snapdragon 8+ Gen 1. Разработчики увеличили емкость батареи — с 3300 мАч до 3700 мАч. Зарядить телефон по проводу до 50% можно за 30 минут. Также сохранились стереодинамики и влагозащита по стандарту IPX8.

Цена на Galaxy Z Flip 4 на 128 ГБ будет стартовать с 1 099 евро (68 200 рублей), Samsung Galaxy Z Flip 4 (256 ГБ) — 1 159 евро (71 900 рублей) Samsung Galaxy Z Flip 4 (512 ГБ) — 1 279 евро (79 400 рублей). Предварительные заказы на новый смартфон стартуют 10 августа, а продажа в магазинах стартует с 26 августа. Z Flip 4 будет также доступен в версии Bespoke Edition. В этом случае можно выбрать цвет задней панели и комбинировать его.