На презентации Samsung показали еще один раскладной смартфон Galaxy Z Fold 4

Телефон оснастили новыми модулями камеры, а также улучшили конструкцию. На 45% выросла прочность «ультратонкого» стекла, которое закрывает основной складной дисплей. На большом дисплее можно открыть одновременно до трех окон с задачами. Приложение легко переносятся с внешнего на внутренний экран.

Устройство может функционировать в открытом, закрытом или гибком режиме. В пресс-службе компании заверили, что это первое устройство, которое оснастят Android 12L, специальной версией Android, созданной Google для работы с большими экранами, включая складные.

Galaxy Z Fold4 также получила усовершенствованный широкоугольный объектив с разрешением 50 Мп и 30-кратным зумом. Двухпиксельная фокусировка и оптическая стабилизация остались. Зум-объектив предлагает трехкратное увеличение без потери качества и 30-кратный цифровой зум, а сверхширокоугольный датчик обладает углом обзора 123 градуса. Создатели утверждают, что увеличенный размер пикселей, на 23% более яркий сенсор и улучшенная вычислительная техника позволят делать четкие кадры даже в темное время.

С наполнением также поработали: смартфон оснастили стереодинамиками с настройкой AKG и влагозащитой по стандарту IPX8. Помимо этого, быстрая зарядка наполняет аккумулятор по проводу на 50% за 30 минут.

Габариты Samsung Galaxy Z Fold 4: в сложенном виде — 155,1×67,1×15,8 мм, в разложенном — 155,1×130,1×6,3 мм. Весит 263 граммов. В смартфоне установлен 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц. Что же касается камер: 50 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная), 10 Мп, f/2,4 (телефото); 10 Мп, f/2,2 (фронтальная внешняя), 4 Мп, f/1,8 (фронтальная внутренняя)

Цена на модели Samsung Galaxy Z Fold 4 за 256 ГБ памяти стартует от 1 799 долларов (около 110 000 рублей) Samsung Galaxy Z Fold 4 (512 ГБ) — 1 919 долларов (около 117 400 рублей) Samsung Galaxy Z Fold 4 (1 ТБ) — 2 159 долларов (приблизительно 132 100 рублей). Продажи в магазинах начнутся с 26 августа, предзаказ уже можно оформить в отдельных странах.