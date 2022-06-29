По словам генерального директора Acer в России Дмитрия Кравченко, ранее около 90% ремонтов электроники проводились в течение пяти рабочих дней, тогда как сейчас сроки увеличились — по данным других источников издания, как минимум вдвое. Также сервисные центры начали использовать при ремонте детали новых и подержанных гаджетов. «Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — рассказал Кравченко.

Увеличилась и стоимость ремонта техники. Так, починить смартфон теперь дороже на 11% год к году и на 5% по сравнению с ценами в первом квартале 2022-го, ноутбуки — на 6% в обоих случаях. При этом, по оценке ценового агрегатора Price.ru, количество запросов россиян, которые искали в интернете услуги по ремонту смартфонов, за тот же период, наоборот, снизилось в среднем на 30% год к году. Аналитики агрегатора связывают это с масштабным обновлением техники и ажиотажными закупками на фоне колебания курсов валют, считая, что, «вероятно, спрос на ремонт электроники возрастет позже».

Напомним, в России образовалась «товарная яма», ставшая следствием повышенного спроса на технику. Сейчас ассортимент ритейлеров сокращен, однако уже скоро он начнет восстанавливаться — как и покупательский спрос. В начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.