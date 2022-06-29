Когда в России восстановится спрос на технику, а цены на нее снизятся? Рассказал глава дистрибьютора Merlion

По словам Виноградова, которые приводит РБК, повышенный спрос на технику, который произошел в марте, опустошил склады как у дистрибуторов, так и розничных сетей. Это привело к образованию «товарной ямы» и сокращению ассортимента: «В феврале-марте было продано то, что должно было продаваться в апреле и мае». Потребительский спрос, по его прогнозу, восстановится в течение лета и первых месяцев осени. «Корпоративное потребление также, скорее всего, начнет восстанавливаться в третьем квартале», — резюмировал Виноградов.

На сегодняшний день конкретных прогнозов в части возобновления поставок техники тех брендов, которые остановили из весной, нет. Однако Виноградов уверен: «Никто не хочет терять рынок, подавляющее большинство хотели бы восстановить работу в России». «Можно сколько угодно говорить, что Россия — это 1,5% от общемирового рынка, незначительный объем. Но в каких-то сегментах для определенных компаний российский рынок более чем значим», — отметил он.

Что касается цен на технику, то они могут начать снижаться уже «совсем скоро» — по оценке Виноградова, это может произойти в третьем квартале 2022 года. Ожидается, что ценники вернутся к уровню до 24 февраля.