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Технологии

Найден способ, как оплатить подписки и приложения в App Store абонентам «Мегафона», Yota и Tele2

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Вчера, 12 мая, стало известно, что абоненты «Мегафона», Yota и Tele2 столкнулись с отключением оплаты покупок в App Store через счет мобильного телефона. Однако, есть решение этой проблемы. Рассказываем, как это исправить.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Известно, что абоненты МТС и «Билайн» еще могут оплачивать подписки и приложения в App Store. «Мегафон» подготовил небольшую инструкцию, в которой предлагает попросить друзей или родных с названными выше операторами связи проделать простую операцию:

  • Зайти на IPhone в приложение App Store
  • В верхнем правом углу нажать на аватарку
  • Выбрать пункт «Отправить подарочную карту по e‑mail»
  • Заполнить поля: адрес и номинал карты. Здесь можно также выбрать дизайн карты
  • Нажать кнопку «Далее», затем кнопку «Купить»

На указанный e‑mail придет письмо с подарком и кнопкой — ее нужно нажать, чтобы сумма зачислилась на Apple ID. Также можно оплачивать подписки и приложения картой иностранного банка. Например, Турции, Армении, Грузии и других соседних стран.

Напомним, россияне с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не могут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.

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