Найден способ, как оплатить подписки и приложения в App Store абонентам «Мегафона», Yota и Tele2

Известно, что абоненты МТС и «Билайн» еще могут оплачивать подписки и приложения в App Store. «Мегафон» подготовил небольшую инструкцию, в которой предлагает попросить друзей или родных с названными выше операторами связи проделать простую операцию:

Зайти на IPhone в приложение App Store

В верхнем правом углу нажать на аватарку

Выбрать пункт «Отправить подарочную карту по e‑mail»

Заполнить поля: адрес и номинал карты. Здесь можно также выбрать дизайн карты

Нажать кнопку «Далее», затем кнопку «Купить»

На указанный e‑mail придет письмо с подарком и кнопкой — ее нужно нажать, чтобы сумма зачислилась на Apple ID. Также можно оплачивать подписки и приложения картой иностранного банка. Например, Турции, Армении, Грузии и других соседних стран.

Напомним, россияне с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не могут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.