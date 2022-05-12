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СМИ: Apple отключила оплату в App Store с мобильного телефона у «Мегафона», Yota и Tele2

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Абоненты «Мегафона», Yota и Tele2 столкнулись с отключением оплаты покупок в App Store. Об этом сообщают издания Rozetked, iPhones․ru и IXBT.com.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

В техподдержке iPhones․ru сообщили, что оплата приложений и подписок через счет мобильного телефона «Мегафона» и Yota была ограничена «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».

Однако в настройках оплаты указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. Но фактически для Tele2 оплата отключена, а о причинах такого действия не сообщается. На данный момент операторы связи пока никак не комментировали эту ситуацию.

Помимо этого, пользователи отмечают, что подобная ситуация происходила неделю назад с МТС, но тогда баг починили и оплата начала проходить.

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