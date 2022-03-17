Ноутбуки от Apple в России стали в 2,4 раза дороже. iPhone подорожали на четверть

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, которые приводит РИА «Новости», цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24-34%, на планшеты — на 13-34%, а ноутбуки от Apple подорожали на 46-142%. Меньше всего цена изменилась на MacBook Air MGN63 — она выросла на 46%. 15 марта гаджет стоил 126,1 тысячу рублей.

«Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий, от продуктовых дизайнеров до аналитиков, которые работают на операционной системе iOS. Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2-2,4 раза, например средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тысячи рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тысяч рублей», — отмечают исследователи.

Среди смартфонов больше всего подорожал iPhone 13 128GB — на 34%. Сейчас он стоит 96 тысяч рублей. Также стал дороже (на 31%) iPhone 13 Pro 128GB — теперь его стоимость составляет 125,9 тысячи. Меньше всего подорожали iPhone 11 128GB и iPhone 11 64GB — цены на них выросли на 24% и составили 61 и 55,9 тысячи рублей соответственно.

В меньшей степени ценовые изменения коснулись планшетов от Apple — их стоимость увеличилась на 13-34%. Сильнее остальных подорожал iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, достигнув 131 тысячу рублей. Меньше всего iPad Pro 11 128GB — сейчас он стоит 85,8 тысяч рублей.