Крупные ритейлеры электроники в России начали продавать подержанные смартфоны

Как пишет «Коммерсантъ», на сегодняшний день выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил «Связной» в партнерстве с подконтрольной «МегаФону» компанией Smart Bazar. Проект получил название «Техника с пробегом» — он предполагает выкуп у россиян подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. В первый месяц работы проекта «Связной» выкупал в среднем 250 устройств в день на общую сумму минимум в 3 миллиона рублей.

У ритейлера «Ситилинк» заработал проект по перепродаже iPhone. Он запущен совместно с CleverCel и предполагает реализацию бывших в употреблении смартфонов от Apple с гарантией. В компании отмечают, что спрос на такие устройства в марте вырост на 39% по отношению к февралю.

Как отмечает бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин, спрос на смартфоны на вторичном рынке растет, так как потребители привыкли к устройствам определенных марок. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что в дальнейшем продажу подержанных гаджетов будут развивать все ритейлеры. По его словам, вторичный рынок сейчас переживает расцвет: «Дело в том, что сейчас новые телефоны могут быть не всем доступны, кроме того, поставки еще не восстановились, сохраняется дефицит».