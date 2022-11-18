Что тормозит внедрение беспилотных автомобилей? Скоро ли мы увидим их на дорогах? ​Отвечает ученый ИТМО

К концу 2022 года компания «КамАЗ» планирует представить беспилотный грузовик, который будет тестироваться на трассе М-11 Москва — Петербург. «Почта России» еще в 2021 году в качестве эксперимента начала доставлять свои посылки с помощью роверов «Яндекса». Кажется, еще немного и роботы-такси станут повседневностью. Однако пока этого не происходит. Почему? Об этом в своей колонке для «Собака.ru» рассказывает декан факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александр Капитонов.
Можно ли сказать, что беспилотный транспорт уже входит в нашу жизнь окончательно и бесповоротно? Хороший вопрос, и ответа у специалистов на него пока нет. С одной стороны, мы видим, что крупные корабли и самолеты большую часть своего движения проделывают в режиме автопилота. Более того, все чаще мы видим, что выход из этого режима вызывает большие проблемы. С другой стороны, полностью от человека на воде и в воздухе до сих пор не отказались.
Судя по всему, так будет происходить в ближайшее время и на земле. Да, производители, в том числе и российские, постоянно экспериментируют с полностью автоматизированными машинами. «КамАЗ» испытывал свои беспилотники в Арктике, проводились даже гонки на беспилотных газелях. Однако пока это тесты, а вот широкомасштабного внедрения мы не видим. И это неслучайно.
Главной проблемой здесь является дефицит доверия. Нам сложно принять, что созданная нами сущность может «самостоятельно» ездить, принимая решения о скорости, конкретном маршруте или реакции на аварию впереди. Большинство людей не знает, как работает аппаратура, а потому не готова верить в ее способность обходиться без пилота. Однако есть и другие факторы, которые тормозят внедрение беспилотников. Многие из них далеко не так очевидны.
Необходимость разметки
Беспилотный автомобиль может ехать быстрее и безопаснее обычного, но для этого ему нужна хорошая дорога с правильно нанесенной разметкой. Насколько это важно, знает любой, кто управлял машиной с современными системами поддержки водителя. Ведь в таком случае ему знакомо смятение, в которое впадает электронный помощник, когда посреди полосы возникает препятствие.
Конечно, беспилотник сможет ехать и по сплошному серому полотну асфальта без единой стрелки и линии. Но будет он это делать намного медленнее, что скажется на его экономической эффективности.
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Кто застрахует робота?
Этот вопрос кажется удивительным, но, на мой взгляд, тоже является немаловажным. Современные страховые компании привыкли работать с живыми водителями, чью ответственность они могут застраховать по понятной схеме ОСАГО или предложить им КАСКО. Владельцам беспилотных машин, очевидно, тоже необходима будет страховка на непредвиденный случай (вероятность которого исключать никогда нельзя).
Однако кто будет нести ответственность за аварию, случись она с беспилотниками? Разработчик программного обеспечения? Создатель самой машины? Изготовитель датчиков? Владелец? Тут нужны новые бизнес-модели, формулы оценки рисков, таблицы расчетов. В их создании будет не на что опереться, ведь статистики пока нет. Не исключено даже, что появится какой-то глобальный страховщик рисков, связанных с роботами. Но пока его нет.
Вопрос цены
Одним из главных преимуществ беспилотников является экономия. Владельцу беспилотного такси или фуры не придется тратиться на услуги водителя. Однако сам по себе перевод автопрома на производство беспилотников тоже стоит денег.
Сегодня установка нескольких лидаров, компьютера, обрабатывающего их сигналы, и автоматизированной системы управления могут добавить к стоимости машины около миллиона рублей. Не каждый готов заплатить такую цену. Неудивительно поэтому, что эксперименты зачастую ведутся именно с большегрузами — они стоят дороже и так, поэтому электроника в процентном отношении меньше бьет по карману покупателя.
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Дефицит деталей
Проблема с ценой будет решена, когда производство запчастей для беспилотных авто станет по-настоящему массовым, исчисляться миллионами штук. Однако пока мировая промышленность не может выдавать достаточное количество чипов, лидаров и комплектующих.
В одночасье создать необходимые мощности не удастся. Более того, на фоне пандемии мы видим обратную картину, как то одна, то другая компания сталкиваются с дефицитом деталей.
Приход робота заставит убрать человека
Когда беспилотные технологии будут широко внедрены и отработаны, главным источником аварий на дорогах станет человек. Единственным выходом станет — убрать людей с водительских сидений, разрешив крутить руль только небольшой группе профессионалов с особыми навыками, вроде водителей специальных служб.
Далеко не все будут этому рады. Возникнет социальное напряжение, политические споры и другие проблемы, путь к решению которых еще только предстоит найти.
Александр Капитонов
декан факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО
Все вышесказанное не значит, что беспилотные такси так и останутся в мечтах фантастов. Мы движемся в эту сторону и однозначно окажемся в мире, где роботы выполняют большую часть транспортной работы.
Когда это случится? Делать прогнозы — дело неблагодарное. Я уверен в том, что мы придем к такой ситуации много быстрее, чем ожидаем. Причем произойдет это лавинообразно: удачные эксперименты сменяется массовым распространением, люди начнут спешно переоборудовать свои обычные автомобили в беспилотники или покупать новинки, не требующие водителя. Таким образом, мы окажемся в совершенно новой реальности так же неожиданно, как оказались в ней с приходом смартфонов и мобильного интернета, широкое распространение которых мы не могли предугадать еще пару десятков лет назад.
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