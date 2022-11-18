Что тормозит внедрение беспилотных автомобилей? Скоро ли мы увидим их на дорогах? ​Отвечает ученый ИТМО

Можно ли сказать, что беспилотный транспорт уже входит в нашу жизнь окончательно и бесповоротно? Хороший вопрос, и ответа у специалистов на него пока нет. С одной стороны, мы видим, что крупные корабли и самолеты большую часть своего движения проделывают в режиме автопилота. Более того, все чаще мы видим, что выход из этого режима вызывает большие проблемы. С другой стороны, полностью от человека на воде и в воздухе до сих пор не отказались.

Судя по всему, так будет происходить в ближайшее время и на земле. Да, производители, в том числе и российские, постоянно экспериментируют с полностью автоматизированными машинами. «КамАЗ» испытывал свои беспилотники в Арктике, проводились даже гонки на беспилотных газелях. Однако пока это тесты, а вот широкомасштабного внедрения мы не видим. И это неслучайно.

Главной проблемой здесь является дефицит доверия. Нам сложно принять, что созданная нами сущность может «самостоятельно» ездить, принимая решения о скорости, конкретном маршруте или реакции на аварию впереди. Большинство людей не знает, как работает аппаратура, а потому не готова верить в ее способность обходиться без пилота. Однако есть и другие факторы, которые тормозят внедрение беспилотников. Многие из них далеко не так очевидны.