Роботы на кухне, ферме и на складе — вот умные машины, которые можно ждать уже через 5—10 лет?

Робот-курьер

Различные почтовые сервисы и службы доставки уже давно экспериментируют с роботами. Иногда такие тесты заканчиваются курьезами — так, летом в Петербурге робот «Почты России» свалился в яму, вырытую коммунальщиками, выбраться из которой ему помогли прохожие. Однако, несмотря на такие локальные неудачи до конца десятилетия машины заметно потеснят человека на рынке доставки товаров, уверены эксперты.

«Конечно, это процесс не будет мгновенным. Но лет через 5—10 роботы займут значительную часть этого рынка. Прежде всего, они будут внедряться в сервисах доставки готовой еды — эта сфера практически идеально подходит для применения роботов», — полагает доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО Ислам Бжихатлов. — Хотя при доставке крупных, тяжелых товаров человек, скорее всего, еще долго останется незаменим.

Такое широкое внедрение роботов-курьеров серьезно изменит нашу жизнь в положительную сторону: доставка станет надежнее, дешевле, быстрее, она будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Однако, существуют опасения касательно влияния этого процесса на рынок труда. Впрочем, Ислам Бжихатлов считает, что эти тревоги обоснованы лишь отчасти. «Роботы конечно же будут занимать низкоквалифицированные рабочие места с одной стороны, но с другой стороны будут создавать новые высококвалифицированные. Так как роботы требуют обслуживания и усовершенствования, как и любое другое техническое решение, специалисты в области робототехники будут необходимы в большей степени, и таким образом будет происходить балансировка», — считает ученый.