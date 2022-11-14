Роботы на кухне, ферме и на складе — вот умные машины, которые можно ждать уже через 5—10 лет?

Этой осенью Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Концепт произвел фурор, но эксперты сомневаются, что в ближайшее время такие машины найдут широкое применение. Однако есть масса других роботов, которые уже в течение 5—10 лет могут прочно войти в нашу жизнь. Какие именно? И как это изменит наш быт и рынок труда? Об этом рассказывает доцент факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Ислам Бжихатлов.
Робот-курьер
Различные почтовые сервисы и службы доставки уже давно экспериментируют с роботами. Иногда такие тесты заканчиваются курьезами — так, летом в Петербурге робот «Почты России» свалился в яму, вырытую коммунальщиками, выбраться из которой ему помогли прохожие. Однако, несмотря на такие локальные неудачи до конца десятилетия машины заметно потеснят человека на рынке доставки товаров, уверены эксперты.
«Конечно, это процесс не будет мгновенным. Но лет через 5—10 роботы займут значительную часть этого рынка. Прежде всего, они будут внедряться в сервисах доставки готовой еды — эта сфера практически идеально подходит для применения роботов», — полагает доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО Ислам Бжихатлов. — Хотя при доставке крупных, тяжелых товаров человек, скорее всего, еще долго останется незаменим.
Такое широкое внедрение роботов-курьеров серьезно изменит нашу жизнь в положительную сторону: доставка станет надежнее, дешевле, быстрее, она будет работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Однако, существуют опасения касательно влияния этого процесса на рынок труда. Впрочем, Ислам Бжихатлов считает, что эти тревоги обоснованы лишь отчасти. «Роботы конечно же будут занимать низкоквалифицированные рабочие места с одной стороны, но с другой стороны будут создавать новые высококвалифицированные. Так как роботы требуют обслуживания и усовершенствования, как и любое другое техническое решение, специалисты в области робототехники будут необходимы в большей степени, и таким образом будет происходить балансировка», — считает ученый.
Робот-кладовщик
Сделать доставку дешевой и круглосуточной, внедрив только роботов-курьеров получится не везде. Перед тем как доставить заказ, зачастую его нужно собрать на складе магазина. Эту работу в скором времени тоже в основном будут выполнять в основном механические помощники человека.
В августе «Яндекс» показал разработанных компанией промышленных роботов-грузчиков, которые будут работать на складах «Маркета» и в дарксторах «Лавки». Эксперты считают, что в самом скором времени другие интернет-магазины последуют этому примеру.
«Интересный парадокс состоит в том, что для человека работа кладовщиком является низкоквалифицированным трудом, — объясняет Ислам Бжихатлов, — но для машины это нетривиальная задача. Для достижения экономической эффективности заказы необходимо хранить как можно компактнее, сильно отличающиеся между собой товары по форме необходимо собирать в одну упаковку, что предъявляет большие требования как к управляющим алгоритмам робота, так и к организации системы хранения. Однако я уверен, что уже через 5 лет крупные интернет-магазины перейдут на частичную роботизацию процессов сборки заказов».
Робот-повар
Широкомасштабное внедрение роботов-грузчиков и роботов-курьеров сейчас кажется неизбежным. Другим роботам будет сложнее завоевать место на рынке труда, однако шанс это сделать у них есть. Причем совсем скоро.
Так, еще в 2018 году в Университете ИТМО продемонстрировали прототип робота-блинопека. Пока эта идея не нашла коммерческого применения, однако возможность скорого появления такого рода машин на кухнях не стоит сбрасывать со счетов.
«Речь здесь будет идти, вероятно, не о замене тысяч сотрудников в общепите, — говорит Ислам Бжихатлов, — скорее какие-то рестораны могут построить свою концепцию на внедрении роботов как элементе шоу. Они будут демонстрировать гостям, как робот готовит то или иное блюдо. При этом, обучить робота готовить гораздо более сложная задача, чем повара. Технические возможности для такого запроса уже есть. Вопрос в том, насколько это будет интересно рестораторам».
Робот-инспектор
Пару лет назад активно обсуждалась новость о том, что робот-собака от американской компании Boston Dynamics проинспектировал зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В самом скором времени такие случаи перестанут быть поводами для журналистских материалов, а станут обычным делом.
Уже сейчас четырехногие шагающие роботы потенциально готовы проверять шахты, опасные производства, карьеры. Однако пока их возможности применяются не так широко. С развитием программного обеспечения для этого типа роботов людям не понадобится больше рисковать жизнью и здоровьем, чтобы проверить, допустим, нет ли утечки газа вблизи угольного разреза.
«Через 5—10 лет это станет обычным делом, — уверен Ислам Бжихатлов, — тогда людей будет просто запрещено задействовать для таких целей. Это потенциально спасет множество жизней. Сейчас применяются роботы на гусеничной платформе для таких задач, но в дальнейшем не исключено, что роботы-собаки придут им на смену».
Робот-фермер
Пару лет назад ролики про русскую кибер-деревню стали хитом интернета. Возможно, что они не настолько далеки от истины, как кажется на первый взгляд. Так, роботы вполне могут найти свою нишу и в сельском хозяйстве.
Речь идет, прежде всего о беспилотниках, которые могут летать над полями, распылять удобрения или средства для борьбы с вредителями.
«Конечно, сейчас кажется, что предпосылок для широкомасштабного прихода роботов в сельское хозяйство не так и много, но техническая возможность есть. Дроны активно применяются для картографирования и разведки местности. Почему их не задействовать для нужд фермеров? Другой вопрос, как подружить фермеров и робототехников, ведь фермеры могу и не знать о возможностях роботов», — заключает Ислам Бжихатлов.
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