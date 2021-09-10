Почему без 5G не будет беспилотных такси и что тормозит развитие нового поколения связи в Петербурге?

Всего 30 лет назад в Ленинграде был сделан первый символический звонок по сотовой связи. Его осуществил мэр города Анатолий Собчак. Сегодня в Петербурге постепенно создается сеть 5G. Сложностям, которые возникают в этом процессе, был посвящен круглый стол «Сотовая связь в России завтра. Бег с препятствиями в сотовое будущее», организованный в Центральном музее связи им. Попова к круглой дате. На нем собрались представители городской и федеральной власти, а также руководители региональных подразделений крупнейших мобильных операторов страны.

«В первую очередь [5G] даст городу беспилотный транспорт, — отметил в ходе заседания вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, — только при высокой скорости и характерном отклике мы действительно сумеем безопасно управлять дронами. И если сегодня воздушное пространство Санкт-Петербурга в высокой степени готовности, чтобы использовать воздушный транспорт, то система мониторинга и управления им с использованием сетей 5G... ее и не достает. То же касается и наземного транспорта. [...] медицина которой обладает Санкт-Петербург может быть легко масштабирована на территорию Российской Федерации и за ее пределы, поскольку врачи Санкт-Петербурга в состоянии делать сложнейшие операции дистанционно по всему миру, и без 5G мы такой сервис никому предложить не сможем».

«Врачи Санкт-Петербурга в состоянии делать сложнейшие операции дистанционно по всему миру, и без 5G мы такой сервис никому предложить не сможем»

Несмотря на то, что все — и операторы, и власти — признают, что за сетями 5G будущее, сейчас развитие идет не так активно: создаются пилотные проекты, однако до широкого покрытия всего города еще далеко. Причин для этого несколько.