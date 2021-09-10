Почему без 5G не будет беспилотных такси и что тормозит развитие нового поколения связи в Петербурге?

В России постепенно идет внедрение технологий пятого поколения мобильной связи. В нескольких точках Петербурга уже развернута первая пользовательская сеть 5G. Однако широкомасштабное развитие пока сдерживается рядом факторов. Большинство из них общие для всей России, но есть некоторые специфически петербургские. Представители властей и мобильных операторов обсудили их в рамках круглого стола в Центральном музее связи.
Всего 30 лет назад в Ленинграде был сделан первый символический звонок по сотовой связи. Его осуществил мэр города Анатолий Собчак. Сегодня в Петербурге постепенно создается сеть 5G. Сложностям, которые возникают в этом процессе, был посвящен круглый стол «Сотовая связь в России завтра. Бег с препятствиями в сотовое будущее», организованный в Центральном музее связи им. Попова к круглой дате. На нем собрались представители городской и федеральной власти, а также руководители региональных подразделений крупнейших мобильных операторов страны.
«В первую очередь [5G] даст городу беспилотный транспорт, — отметил в ходе заседания вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, — только при высокой скорости и характерном отклике мы действительно сумеем безопасно управлять дронами. И если сегодня воздушное пространство Санкт-Петербурга в высокой степени готовности, чтобы использовать воздушный транспорт, то система мониторинга и управления им с использованием сетей 5G... ее и не достает. То же касается и наземного транспорта. [...] медицина которой обладает Санкт-Петербург может быть легко масштабирована на территорию Российской Федерации и за ее пределы, поскольку врачи Санкт-Петербурга в состоянии делать сложнейшие операции дистанционно по всему миру, и без 5G мы такой сервис никому предложить не сможем».
Несмотря на то, что все — и операторы, и власти — признают, что за сетями 5G будущее, сейчас развитие идет не так активно: создаются пилотные проекты, однако до широкого покрытия всего города еще далеко. Причин для этого несколько.
Цены и инвестиции
Как отмечают операторы, спрос на мобильную связь сейчас растет, даже по сравнению с пандемийным 2020 годом. Это постоянно повышает нагрузку на инфраструктуру операторов. «Я бы не сказал, что мы в моменте подходим к пику возможности инфраструктуры, потому что мы постоянно увеличиваем емкость сети, но рост трафика не прекращается и растет с каждым годом, поэтому необходимо решать ряд системных вопросов» — отметил региональный директор ПАО «ВымпелКом» в Западном регионе Дмитрий Глотов.
Однако возможности операторов по вложениям в развитие инфраструктуры ограничены, признают как участники рынка, так и власти. «Сейчас мы находимся, по мировым меркам в ТОП-40 стран, которые обеспечивают достаточно высокий уровень качества связи и при этом [...] она достаточно дешевая, если мы будем сравнивать практически со всем миром, — заявил в ходе обсуждения директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур, — [в этой связи] операторы не могут продолжать обеспечивать те темпы инвестиций в инфраструктуру, которые диктует современность».
Как заметил директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, явного спроса на технологию 5G в городах-миллионниках у населения пока нет, так как сегодняшние запросы удовлетворяются технологиями 4G.
«Сегодня доходная часть технологий, где нужны высокие скорости, [есть] лишь в промышленном интернете. [...] Но, учитывая, что это не телевизионный сигнал, который распространяется на 30-50 км, частота другая и полоса очень большая, расстояние, на которой технологии действуют — крайне маленькие. Поэтому, даже если в городе будут промышленные кластеры, где будет смонтировано это оборудование, это не даст толчка для развития дальше в городе. Кроме того, инвестирование в технологии 5G означает увеличение количества станций минимум в два раза», — рассказал он, добавив, что «как только будет бурное развитие телемедицины, беспилотных технологий, очень быстро найдутся деньги, чтобы все это реализовать».
Эстетический вопрос
Однако развитие инфраструктуры — не только вопрос денег. Базовые станции необходимо не только закупить, но и установить в городе, а это не всегда просто. Необходимо договориться с управляющими компаниями и жильцами об установке на здание необходимого оборудования.
«Здесь идет диалог, — сказал технический директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Дмитрий Смирнов, — мы видим необходимость упрощения процедуры размещения оборудования сетей мобильной связи на многоквартирных жилых домах на федеральном уровне. А на региональном уровне на скорость развития могут повлиять нормативные акты, которые регулируют использование инфраструктуры, принадлежащей городу, именно для размещения телеком-объектов. Это размещения на опорах Ленсвета, Горэлектротранса, и на муниципальных зданиях: районных администрациях, больницах, поликлиниках».
Вопрос установки инфраструктуры в центре города стоит еще острее. Ведь современное оборудование нужно не только установить, но и сделать его незаметным, чтобы не испортить уникальные исторические виды. «Петербург: что ни здание, то памятник архитектуры, объект культурного наследия, и понятно, что простые решения для операторов сложно найти. Приходится придумывать, выдумывать особые архитектурные решения. Это специфика города», — пояснил директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Алексей Титов.
Владимир Григорьев
главный архитектор Санкт-Петербурга высказался в ходе дискуссии:
Я проехал по разным городам [...] попутно обращая внимание, что происходит с подобным типом устройств связи нового поколения в разных европейских городах. В Будапеште я заметил ну, скажем, пяток этих коробочек, которые прятались за дымовыми трубами на крыше. В Хельсинки я не заметил ничего, в Гамбурге я заметил буквально 3-4 штуки в центральной части города. Тем самым я для себя сделал вывод, что действительно возможно развитие этих коммуникационных систем не ущемляющих эстетическое состояние территории, не искажающих исторические виды [...] [однако] надо подумать, чтобы у нас не появлялось пять опор [разных операторов] рядом, надо как-то это дело систематизировать, как-то [операторам] объединяться. Я не говорю о картельном сговоре, нужен эстетический «сговор» направленный на сохранение нашего уникального города.
Как отмечают операторы, подобное инфраструктурное объединение разных игроков на рынке не только возможно, но уже идет. «[Сотрудничество в строительстве инфраструктуры] важно, возможно, есть огромное количество примеров, — рассказал директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. — Мы здесь работаем в едином ключе, несмотря на то, что действительно являемся конкурентами. [Единые инфраструктурные объекты связи] существуют».
Частоты и границы
Одним из главных сдерживающих факторов для внедрения 5G в стране являются частоты. Большая часть решений 5G в мире использует диапазон 3,4-3,8 ГГц. В России же предлагается развивать новый формат передачи данных на более высоких частотах. Сигнал на них распространяется не так далеко, как в диапазонах, используемых во всем мире, что сопряжено с дополнительными сложностями. «Те частоты, которые предлагают операторам сейчас для запуска 5G, отличаются от тех, которые используются в большинстве стран мира и на которых хотелось бы запускать 5G нам. Запуск сетей 5G на предложенных частотах обойдется операторам намного дороже, поскольку это потребует гораздо большей плотности установки базовых станций для создания уверенного покрытия, особенно для пользователей, находящихся внутри зданий» — объяснил Дмитрий Глотов.
Как добавил Алексей Титов, для решения проблемы частот Мегафон, «Ростелеком» и «Вымпелком» объединили усилия и создали предприятие «Новые цифровые решения». Также он отметил, что для Петербурга вопрос диапазона имеет особу актуальность. «Существует международный запрет на использование частот 4,8–4,9 ГГц в коридоре 300 км от линии государственной границы. Петербург попадает в «радиус запрета» и развиваться на этих частотах здесь невозможно», — объяснил он.
Проблему частот признают и власти. Представитель Минсвязи Дмитрий Тур согласился, что основные полосы радиочастот, которые операторы хотели бы использовать под внедрение сетей пятого поколения сейчас заняты. «Вопросом конверсии радиочастотного спектра министерство [цифрового развития] занимаемся изо дня в день. Это достаточно долгий процесс, дорогостоящий», — добавил он.
Страх перед 5G
Для развития нового поколения связи в городе необходимо также общественное согласие по этому вопросу. «Нужна поддержка самих жителей Санкт-Петербурга, по размещению объектов базовых станций на домах, по размещению инфраструктуры», — отметил Сергей Тимошин.
Тем не менее распространившийся в разных регионах страх перед технологиями 5G не обошел стороной и Петербург. Операторы признаются, что повреждение оборудования сотовой связи имеет место и здесь.
«Всегда находится среди массы населения тот, у кого есть своя точка зрения, — делится Дмитрий Смирнов. — Что с этим делать? Разговор, разговор и еще раз разговор. Чтобы вы могли пользоваться связью полноценно, с хорошим качеством, с высокой скоростью передачи данных, нужно чтобы рядом было размещено оборудование. По-моему это логично. И для реального изменения восприятия нужны по-настоящему массовые просветительские кампании с уровня руководства города, через сообщества, лидеров мнений, которым доверяют горожане».
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