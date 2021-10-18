Новые MacBook Pro, сверхпроизводительные чипы M1Pro и М1Max и AirPods 3 с пространственным звуком — какие новинки представила Apple

Компания Apple в понедельник провела мероприятие «Unleashed», на котором представила новое, самое мощное и самое экономичное поколение MacBook Pro. Также фанаты бренда узнали о новых процессорах M1Pro и M1Max и увидели AirPods 3 с поддержкой пространственного аудио и защитой от воды.
Новые MacBook Pro
Самым ожидаемым событием октябрьской презентации Apple стало представление очередного поколения MacBook Pro. Новинка получила экран Liquid Retina XDR, поддерживающий 1 млрд цветов. Он обеспечивает еще более яркое и живое изображение, которым можно насладиться благодаря более узкой рамке. Также ноутбук получил камеру HD 1080p, которая, по утверждению производителя, дает в два раза лучшую картинку при слабом освещении.
Еще одной гордостью Apple стала аудиосистема нового MacBook Pro с профессиональными микрофонами, позволяющими записывать звук почти студийного качества, и шестью динамиками, дающими на 80% больше басов.
Для удобства пользователей новый MacBook Pro получил HDMI-порт для подключения экранов и телевизоров, слот для карт SDXC для быстрого переноса аудио и видео, три порта Thunderbolt 4 для подключения высокоскоростных устройств. Также пользователи смогут подключить наушники через разъем 3,5 мм, а к разъему для питания MagSafe 3 можно примагнитить кабель для быстрой зарядки.
Однако самыми главными преимуществами новых ноутбуков от Apple стали мощность и экономичность. Так, производительность 16-дюймовой модели возросла в два раза, а скорость обработки видео — в 2,5-4 раза в зависимости от комплектации. При этом новинки намного экономичнее предшественников. 14-дюймовая версия позволяет на одной зарядке до 17 часов смотреть видео или до 11 часов работать в интернете по беспроводной сети. 16-дюймовая версия позволяет смотреть до 21 часа видео или 14 часов работать в интернете. Также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батарею на 50% всего за 30 минут.
Стоимость компьютеров стартует от 189 990 pyб.. Ноутбуки доступны для заказа уже сегодня.
Новые чипы M1 Pro и M1 Max
Прорыв в производительности MacBook Pro стал возможен благодаря новым чипам, которые удостоились отдельного представления в ходе презентации. При создании M1 Pro и M1 Max инженеры переосмыслили традиционную архитектуру, что позволило добиться сверхвысоких характеристик.
Оба чипа имеют процессоры до 10 ядер. При этом M1 Pro отличают графический процессор до 16 ядер, объединенная память до 32 ГБ и пропускная способность до 200 ГБ/с (все это делает чип на 70% более быстрым, чем М1). В то же время M1 Max работает с графическим процессором до 32 ядер, объединенной памятью до 64 ГБ и обладает пропускной способностью до 400 ГБ/с.
Новые процессоры не только очень мощные, но и экономичные. Как отметили в ходе презентации, устройства на M1 Max работают с графикой почти так же быстро, как топовые модели ноутбуков с дискретными видеокартами, однако тратят на 40% энергии меньше.
Пользователи смогут выбрать MacBook Pro с любым из чипов.
Новые AirPods 3
Еще одной новинкой, представленной в ходе презентации, стали беспроводные наушники AirPods 3. Они поддерживают пространственное аудио, которое работает не только при прослушивании музыки, но и во время просмотра фильмов и сериалов. Также третье поколение может похвастаться адаптивным эквалайзером, ранее доступным только в версии Pro.
Благодаря новому анатомическому дизайну наушники еще удобнее сидят в ухе. Также AirPods впервые получили защиту от попадания воды и пота.
Слушать музыку на одной зарядке с новыми AirPods 3 можно в течение 6 часов. После всего 5-минутной подзарядки время работы увеличится еще на час. А благодаря встроенному в кейс аккумулятору наушники смогут проигрывать музыку до 30 часов подряд.
Купить AirPods3 можно будет за 16 490 рублей. Для заказа новинка доступна уже сегодня. В свободной продаже наушники появятся со вторника, 26 октября.
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