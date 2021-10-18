Новые MacBook Pro, сверхпроизводительные чипы M1Pro и М1Max и AirPods 3 с пространственным звуком — какие новинки представила Apple

Для удобства пользователей новый MacBook Pro получил HDMI-порт для подключения экранов и телевизоров, слот для карт SDXC для быстрого переноса аудио и видео, три порта Thunderbolt 4 для подклю­чения высокоскоростных устройств. Также пользователи смогут подключить наушники через разъем 3,5 мм, а к разъему для питания MagSafe 3 можно примагнитить кабель для быстрой зарядки.

Однако самыми главными преимуществами новых ноутбуков от Apple стали мощность и экономичность. Так, производительность 16-дюймовой модели возросла в два раза, а скорость обработки видео — в 2,5-4 раза в зависимости от комплектации. При этом новинки намного экономичнее предшественников. 14-дюймовая версия позволяет на одной зарядке до 17 часов смотреть видео или до 11 часов работать в интернете по беспроводной сети. 16-дюймовая версия позволяет смотреть до 21 часа видео или 14 часов работать в интернете. Также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батарею на 50% всего за 30 минут.

Стоимость компьютеров стартует от 189 990 pyб.. Ноутбуки доступны для заказа уже сегодня.