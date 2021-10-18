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Технологии

Apple презентовала AirPods 3 с пространственным аудио и защитой от воды

Сегодня, 18 октября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. Первой новинкой стало третье поколение AirPods — теперь с пространственным аудио и защитой от воды. 

AirPods третьего поколения поддерживает пространственное аудио — и оно работает не только с музыкой, но также во время просмотров кино и сериалов. Снаружи появился датчик нажатия, внутри — драйвер с низким уровнем искажений: он делает бас мощнее, а ноты чище.

Также AirPods впервые защищены от попадания воды и пота, а новый анатомический дизайн подает звук прямо в ухо. Кроме того, в AirPods впервые работает адаптивный эквалайзер, который ранее был представлен только в про-версии.

Время работы AirPods — до 6 часов, а после 5-минутной зарядки — еще примерно час. Благодаря аккумулятору в кейсе наушники смогут проигрывать музыку до 30 часов подряд.

«AirPods навсегда изменили представление о беспроводных наушниках благодаря великолепному дизайну, удивительному звучанию и непревзойденному удобству. Мы рады представить новое поколение AirPods — наушников с потрясающим звуком, адаптивным эквалайзером и пространственным аудио, которое обеспечивается технологией динамического отслеживания движений головы. Самые популярные наушники стали еще лучше, и их легко подключать к любым устройствам Apple», — отметил старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джозвиак.

AirPods третьего поколения обойдутся в 16 490 рублей. Заказать можно уже сегодня.  В свободной продаже наушники появятся со вторника, 26 октября.

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