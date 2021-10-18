Apple презентовала MacBook Pro с двумя новыми чипами — M1 Pro и M1 Max

Сегодня, 18 октября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. В числе новинок MacBook Pro с двумя новыми чипами — M1 Pro и M1 Max.
Apple представила полностью обновленный MacBook Pro на базе новых M1 Pro и M1 Max — первых профессиональных чипов, разработанных для Mac. Он доступен в двух размерах — 16 и (впервые!) 14 дюймов. MacBook Pro также оснащен дисплеем Liquid Retina XDR, широким набором портов для расширенных возможностей подключения — в том числе зарядкой MagSafe, камерой FaceTime HD 1080p и улучшенной аудиосистемой с шестью динамиками
Как говорят в Apple, новый MacBook Pro предназначен «для разработчиков, фотографов, режиссеров, 3D-художников, ученых, музыкальных продюсеров и всех, кому нужен лучший в мире ноутбук».
В максимальной конфигурации чип M1 Pro оснащен мощным центральным процессором до 10 ядер, с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности, а также графическим процессором до 16 ядер. Благодаря этому производительность M1 Pro до 70% выше, чем у чипа M1, а по скорости обработки графики он может превосходить M1 в два раза.
Пропускная способность памяти чипа M1 Pro составляет до 200 ГБ в секунду, что почти в три раза превышает аналогичный показатель для чипа M1 — и в нем может быть установлено до 32 ГБ высокоскоростной объединённой памяти. В M1 Pro также встроен медиапроцессор с ускорителем для поддержки ProRes, который обеспечивает поразительно быструю и эффективную обработку видеоконтента на профессиональном уровне.
У M1 Max такой же 10‑ядерный центральный процессор, что и у M1 Pro, но число ядер в графическом процессоре в два раза больше — до 32. Это обеспечивает до 4 раз более высокую производительность при обработке графики, чем у чипа M1. Пропускная способность памяти чипа M1 Max достигает 400 ГБ в секунду — в два раза выше, чем у M1 Pro, и почти в 6 раз выше, чем у M1. А объем высокоскоростной объединенной памяти M1 Max в максимальной конфигурации составляет 64 ГБ.
Стоимость 14-дюймовой модели MacBook Pro начинается от 189 990 рублей, 16-дюймовой — от 234 990. Ноутбуки доступны для заказа уже сегодня. Операционная система macOS Monterey станет доступна в понедельник, 25 октября, в качестве бесплатного обновления.
Также сегодня Apple представила третье поколение AirPods — теперь с пространственным аудио и защитой от воды. Снаружи появился датчик нажатия, внутри — драйвер с низким уровнем искажений: он делает бас мощнее, а ноты чище. Кроме того, в AirPods впервые работает адаптивный эквалайзер, который ранее был представлен только в про-версии.
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