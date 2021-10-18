Apple презентовала MacBook Pro с двумя новыми чипами — M1 Pro и M1 Max

В максимальной конфигурации чип M1 Pro оснащен мощным центральным процессором до 10 ядер, с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности, а также графическим процессором до 16 ядер. Благодаря этому производительность M1 Pro до 70% выше, чем у чипа M1, а по скорости обработки графики он может превосходить M1 в два раза.

Пропускная способность памяти чипа M1 Pro составляет до 200 ГБ в секунду, что почти в три раза превышает аналогичный показатель для чипа M1 — и в нем может быть установлено до 32 ГБ высокоскоростной объединённой памяти. В M1 Pro также встроен медиапроцессор с ускорителем для поддержки ProRes, который обеспечивает поразительно быструю и эффективную обработку видеоконтента на профессиональном уровне.

У M1 Max такой же 10‑ядерный центральный процессор, что и у M1 Pro, но число ядер в графическом процессоре в два раза больше — до 32. Это обеспечивает до 4 раз более высокую производительность при обработке графики, чем у чипа M1. Пропускная способность памяти чипа M1 Max достигает 400 ГБ в секунду — в два раза выше, чем у M1 Pro, и почти в 6 раз выше, чем у M1. А объем высокоскоростной объединенной памяти M1 Max в максимальной конфигурации составляет 64 ГБ.