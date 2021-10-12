Apple анонсировала вторую осеннюю презентацию в этом году

Apple объявила о второй презентации своих продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени. В компании дали название мероприятию: «В отрыв». Заранее не объявляется, о каких новинках пойдет речь в презентации, но предполагается, что ее посвятят Mac.