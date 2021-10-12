Apple анонсировала вторую осеннюю презентацию в этом году

Apple объявила о второй презентации своих продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени. В компании дали название мероприятию: «В отрыв». Заранее не объявляется, о каких новинках пойдет речь в презентации, но предполагается, что ее посвятят Mac.
Ожидается, что Apple представит новые MacBook, обновленный Mac Mini и, возможно, третье поколение наушников AirPods. Ноутбуки получат фирменный процессор M1X, который станет быстрее прошлогоднего M1. Также сообщается, что Apple вернет в MacBook магнитное зарядное устройство.
Напомним, 14 сентября в штаб-квартире компании Apple в калифорнийском Купертино прошла презентация новых продуктов компании. Зрителям представили iPhone 13 с уменьшенной на 20% «челкой», новое поколение «умных» часов Watch Series 7 с быстрой зарядкой и самый быстрый iPad Mini в истории.
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