«Facebook собиралась монетизировать всех и превратить людей в живую рекламу»: отрывок из новой книги-разоблачения от журналистов The New York Times

«Это был тревожный звонок. В Beacon были заложены семена всех проблем, которые взошли позже, — вспоминает Честер. — Независимо от того, хотел этого человек или нет, Facebook собиралась монетизировать всех, кто пользовался социальной сетью, и превратить людей в живую рекламу».

На следующий день пользователи Facebook были шокированы, увидев, что их частная жизнь выставлена на всеобщее обозрение. Внезапно заказ билетов на самолет во Флориду на сайте Travelocity, вчерашний просмотр фильма или предложение на eBay появились в Лентах новостей друзей, родственников и коллег. Одна девушка обнаружила, что ее парень купил ей кольцо с бриллиантом, явно готовясь сделать предложение.