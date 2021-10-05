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Технологии

Facebook и Instagram возвращаются к работе после шестичасового сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram вновь доступны пользователям после более чем шестичасового сбоя в работе. Однако мессенджер WhatApp по-прежнему не работает. 

viewimage / Shutterstock

Предположительно, глобальный сбой в работе соцсетей мог быть вызван обновлением протоколов маршрутизации, сообщает РИА Новости. 

В компании Facebook подтвердили, что сервисы компании постепенно возвращаются к работе, однако на полное восстановление уйдет время, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Напомним, в понедельник пользователи по всему миру столкнулись начали сообщать о проблемах с Facebook. Среди самых частых называли сбой в работе десктопной версии (75%), невозможность авторизоваться (15%) и проблемы с загрузкой данных (10%). Пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%). Проблемы отмечались и в работе приложения Instagram (52%), веб-сайта соцсети (29%).

Также были зафиксированы сложности в работе Twitter, Google, Amazon, TikTok и других ресурсов. 

 

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