iMac в шести новых цветах, iPad Pro как компьютер и брелок, чтобы никогда не терять ключи: что показала Apple на презентации в Купертино

20 апреля в штаб-квартире Apple в Купертино прошла презентация новых продуктов компании. Показали iMac сразу в шести свежих цветах, пятое поколение iPad Pro (убийца компьютеров!) и AirTag — брелок для отслеживания местонахождения абсолютно любых вещей, от ключей до любимой игрушки ребенка. Рассказываем подробнее обо всех новинках Apple.
iMac
Новый iMac полностью разработан под процессор M1 — это первый чип Apple, разработанный специально для Mac. Чип гораздо более энергоемкий и работает удивительно тихо — в компании уверяют, что человеческое ухо практически не слышит этот шум. Компьютер должен стать незаметным, считают в Apple, поэтому новый iMac толщиной в 11,5 миллиметра. При этом увеличен дисплей — теперь он 24 дюйма и умещает в себе 11,3 миллиона пикселей Retina 4,5К.
«На превосходном дисплее Retina 24 дюйма с разрешением 4,5K все видно четко, и вы сможете рассмотреть каждую деталь. Широкий цветовой охват P3 обеспечивает реалистичную передачу изображения с помощью более миллиарда цветов. Яркость дисплея составляет 500 кд/м², поэтому картинка получается очень насыщенной. При этом специальное антибликовое покрытие уменьшает нагрузку на глаза, а технология True Tone автоматически настраивает цветовую температуру в соответствии с окружающим освещением, делая изображение еще более естественным. Фотографии, презентации, фильмы и сериалы — на iMac всё выглядит превосходно», — отмечают в Apple.
Камера, микрофон и динамики также выведены на совершенно новый уровень. Камера 1080p HD отлично работает при слабом освещении. Благодаря обновлённым динамикам и продвинутым алгоритмам, iMac теперь поддерживает пространственное аудио при просмотре видео‑контента в формате Dolby Atmos. Две пары низкочастотных динамиков с подавлением резонанса добавляют глубокие, насыщенные басы — без ненужных вибраций. И каждая пара дополнена эффективным излучателем высоких частот. А микрофоны записывают почти студийный звук — система из трех микрофонов студийного уровня уменьшает эхо и искажения звука.
Помимо «начинки», новый iMac изменился и внешне. Он выполнен в шести новых цветах — это синий, зеленый, розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый корпуса. Порты Thunderbolt сверхбыстрые, адаптер питания крепится на магните. Также представлены новые клавиатура и мышь — они будут выходить в цветах iMac с поддержкой Touch ID, кнопкой эмодзи, режима «не беспокоить» и блокировки.
Новый iMac будет стоить от 129 990 pyблей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже со второй половины мая.
iPad Pro
Apple презентовала iPad Pro в двух размерах — и теперь планшет такой же мощный, как компьютер. Новый iPad Pro c чипом M1 разработан таким образом, чтобы уникальные технологии в чипе M1 — например, передовой процессор обработки сигнала и архитектура объединенной памяти — полностью раскрыли свой потенциал. А благодаря энергоэффективности M1 тонкий и легкий iPad Pro может работать без подзарядки целый день. С 8‑ядерным центральным процессором в чипе M1 производительность повышается до 50%. А 8‑ядерный графический процессор увеличивает скорость графики до 40%.
Дисплей Liquid Retina XDR с контрастностью 1 000 000:1 в старшей модели iPad Pro 12,9 дюйма передает каждую деталь. Он подойдет для работы с фото и видео HDR или просмотра любимых фильмов и сериалов. Чтобы достичь высших значений пиковой яркости, на всей задней стороне дисплея расположен массив светодиодов. Специально разработанные диоды mini‑LED в 120 раз меньше по сравнению с предыдущим поколением — в Apple практически перепридумали эту технологию. Таким образом, яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1 000 нит.
У iPad Pro новая сверхширокоугольная камера с матрицей 12 мегапикселей и углом обзора в 122 градуса. Она поддерживает новую функцию «В центре внимания», которая использует возможности камеры и технологии машинного обучения, позволяя оставаться в центре кадра даже передвигаясь в нем. С помощью такой функции можно снимать селфи в портретном режиме, а также использовать технологии TrueDepth и Face ID для безопасной разблокировки iPad Pro.
Теперь iPad оснащен Thunderbolt. Он поддерживает разъем USB‑C и позволяет подключать множество высокопроизводительных аксессуаров для iPad Pro, например внешние накопители, дисплеи и док‑станции. Можно передавать объемные файлы и подключать монитор Pro Display XDR на полном разрешении 6K. iPad Pro нового поколения выполнены из 100% переработанного алюминия, имеют вес по 700 грамм и могут работать на одной подзарядке целые сутки. Пять микрофонов студийного качества записывают чистый звук, четыре динамика обеспечивают объемный звук с поддержкой Dolby Atmos. В числе аксессуаров — Apple Pencil, клавиатуры Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio.
Новое поколение iPad Pro будет стоить от 77 990 рублей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже со второй половины мая.
AirTag
«Находчивые штучки», как называют их в Apple, брелки AirTag — это суперлегкий способ находить свои вещи. AirTag можно прикрепить практически к любой вещи с помощью специальных брелков и подвесок разных цветов и стилей. Один можно прикрепить, например, к ключам, в другой к рюкзаку — и теперь можно будет отследить их местонахождение в приложении «Локатор». Там же можно посмотреть, где находятся пользовательские устройства Apple, а также друзья и семья.
Трекер AirTag транслирует по Bluetooth защищенный сигнал, который умеют принимать ближайшие устройства со включенной функцией «Сеть Локатора». Они отправят геопозицию AirTag в iCloud, и тогда пользователь сможет увидеть свой трекер на карте в приложении «Локатор». Данные, уверяют в Apple, всегда передаются анонимно и шифруются для сохранения конфиденциальности. Эта функция также бережно расходует энергию и экономно передает данные — о заряде батареи и сетевом трафике можно не беспокоиться.
Как и другие устройства Apple, свой AirTag можно перевести в режим пропажи. И если этот трекер будет обнаружен одним из устройств, подключенных к сети, пользователь получит автоматическое уведомление. При покупке AirTag на сайте Apple или в приложении App Store модно заказать гравировку — нанести инициалы, эмодзи или все вместе. «Бесплатно, просто, прикольно», — говорят в компании.
Один AirTag будет стоить 2 990 рублей, комплект из четырех — 9 990. В продаже с 30 апреля.
Что еще?
Среди других новинок Apple — iPhone 12 в свежем фиолетовом цвете, а также новый Apple TV 4K и пульт Apple TV Remote с сенсорным кликпадом. Apple TV 4K может воспроизводить видео с частотой кадров, которая в два раза превышает требования стандарта HDR — поэтому цвета более реалистичные, а изображение четкое. Также теперь можно автоматически откалибровать изображение с помощью iPhone.
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