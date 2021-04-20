iMac в шести новых цветах, iPad Pro как компьютер и брелок, чтобы никогда не терять ключи: что показала Apple на презентации в Купертино

iMac

Новый iMac полностью разработан под процессор M1 — это первый чип Apple, разработанный специально для Mac. Чип гораздо более энергоемкий и работает удивительно тихо — в компании уверяют, что человеческое ухо практически не слышит этот шум. Компьютер должен стать незаметным, считают в Apple, поэтому новый iMac толщиной в 11,5 миллиметра. При этом увеличен дисплей — теперь он 24 дюйма и умещает в себе 11,3 миллиона пикселей Retina 4,5К.

«На превосходном дисплее Retina 24 дюйма с разрешением 4,5K все видно четко, и вы сможете рассмотреть каждую деталь. Широкий цветовой охват P3 обеспечивает реалистичную передачу изображения с помощью более миллиарда цветов. Яркость дисплея составляет 500 кд/м², поэтому картинка получается очень насыщенной. При этом специальное антибликовое покрытие уменьшает нагрузку на глаза, а технология True Tone автоматически настраивает цветовую температуру в соответствии с окружаю­щим освещением, делая изображение еще более естественным. Фотографии, презентации, фильмы и сериалы — на iMac всё выглядит превосходно», — отмечают в Apple.